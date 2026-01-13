Mjesec u Strijelcu pokreće veliki preokret: Ova 3 znaka od danas vide izlaz i novu šansu za bolji život

Počev od utorka, 13. januara 2026., tri horoskopska znaka imaju mnogo razloga za radost. Mjesec prelazi u Strijelca, znak nade, širine i novih početaka, i donosi osjećaj da se stvari konačno pomjeraju sa mrtve tačke.

Ovaj lunarni tranzit budi radoznalost, optimizam i želju za promenom. Donosi novu perspektivu i podseća nas da život ne mora da se svodi na ograničenja i stare strahove. Za neke znakove, ovo je trenutak kada se ponovo rađa vjera u bolju budućnost.

Blizanci – konačno izlaz iz začaranog kruga

Mjesec u Strijelcu vam otvara oči. Shvatate da ste se predugo vrteli u istim mislima i istim scenarijima. Od danas dolazi mentalna prekretnica – nova ideja, razgovor ili informacija menja vaš pogled na situaciju.

Kada sebi dozvolite da razmišljate šire, mogućnosti se same umnožavaju. Osjjećaj zaglavljenosti polako nestaje, a zamijenjuje ga uzbuđenje zbog onoga što dolazi.

Lav – vrijeme je da se ponovo usudite

Za vas se budi onaj stari entuzijazam koji ste u posljednje vrijeme potiskivali. Mjesec u Strijelcu vas podsjeća koliko vam prija rizik, avantura i nova iskustva.

Od danas imate potrebu da izađete iz rutine i probate nešto drugačije. Što više slušate taj impuls, to vam se samopouzdanje brže vraća. Život ponovo dobija boju.

Vodolija – sudbonosni razgovor mijenja tok

Ovaj tranzit pomjera vaš fokus ka budućnosti. Jedan razgovor, susret ili nova ideja može vam otvoriti vrata koja ranije niste ni primećivali.

Iako volite da imate kontrolu, sada učite da ne morate znati sve unaprijed. Upravo u toj otvorenosti krije se vaš lični uspjeh i osjećaj da ste na pravom putu, piše naj žena.

