HAOS U ČAČKU: Anu Bekutu gađali grudvama, zvala policiju i pjevala iz kombija VIDEO

Srbijanska pjevačica Ana Bekuta nastupila je u Čačku povodom pravoslavnog dočeka Nove godine, ali je koncert obilježio ozbiljan incident izazvan nezadovoljstvom dijela građana.

Još prije samog nastupa na društvenim mrežama najavljeno je okupljanje zbog visine honorara koji je isplaćen pjevačici za nastup na gradskom trgu.

Ana Bekuta nastupa večeras, 13. januara 2026. godine, u Čačku povodom dočeka Pravoslavne Nove godine. Negodovanje oko nastupa Ane Bekute u Čačku večeras, 13. siječnja 2026., povezano je prvenstveno s financijskim i infrastrukturnim razlozima u jeku loših… pic.twitter.com/z8XWzB47yZ — Željko Kisa (@ZeljkoKisa) January 13, 2026

Od samog početka koncerta čuli su se zvižduci i negodovanje, a situacija je ubrzo izmakla kontroli.

Publika je Bekutu i članove njenog benda počela gađati grudvama, pri čemu je jedan od muzičara pogođen u glavu. Zbog toga je pjevačica prekinula nastup i obratila se okupljenima tražeći reakciju policije.

“Sram vas bilo. Imate li vi majku, sestru ili baku. Gdje je policija i da li iko reaguje. Mi nećemo više da pjevamo i sviramo”, poručila je uznemirena Bekuta.

Prilično sam sigurna da Ana Bekuta nije hleba gladna te da je zbog toga primorana da u poznim godinama peva iz kombija jer je narod tera s trga zato što neće da mu peva, ali evo – tu smo gde smo. pic.twitter.com/XLmmW3X5KI — koza na štiklama (@celava_ti_mama) January 14, 2026

Nakon njenog obraćanja situacija se dodatno pogoršala, a broj grudvi koje su letjele prema bini se povećao. Ipak, pjevačica nije željela u potpunosti prekinuti koncert.

U jednom trenutku sišla je sa bine, ali je nastavila pjevati iz kombija. Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se kako Bekuta sjedi u vozilu i izvodi pjesme dok publika oko nje zviždi i izražava nezadovoljstvo.

Prema navodima portala Nova.rs, građane Čačka je posebno razljutila informacija da je za Bekutin nastup izdvojeno oko 40.000 eura, u trenutku kada je u više gradova u Srbiji proglašena vanredna situacija zbog loših vremenskih uslova.

