HAOS U ČAČKU: Anu Bekutu gađali grudvama, zvala policiju i pjevala iz kombija VIDEO

Objavljeno prije 1 sat

Još prije samog nastupa na društvenim mrežama najavljeno je okupljanje zbog visine honorara koji je isplaćen pjevačici za nastup na gradskom trgu.

Srbijanska pjevačica Ana Bekuta nastupila je u Čačku povodom pravoslavnog dočeka Nove godine, ali je koncert obilježio ozbiljan incident izazvan nezadovoljstvom dijela građana.

Od samog početka koncerta čuli su se zvižduci i negodovanje, a situacija je ubrzo izmakla kontroli.

Publika je Bekutu i članove njenog benda počela gađati grudvama, pri čemu je jedan od muzičara pogođen u glavu. Zbog toga je pjevačica prekinula nastup i obratila se okupljenima tražeći reakciju policije.

“Sram vas bilo. Imate li vi majku, sestru ili baku. Gdje je policija i da li iko reaguje. Mi nećemo više da pjevamo i sviramo”, poručila je uznemirena Bekuta.

Nakon njenog obraćanja situacija se dodatno pogoršala, a broj grudvi koje su letjele prema bini se povećao. Ipak, pjevačica nije željela u potpunosti prekinuti koncert.

U jednom trenutku sišla je sa bine, ali je nastavila pjevati iz kombija. Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se kako Bekuta sjedi u vozilu i izvodi pjesme dok publika oko nje zviždi i izražava nezadovoljstvo.

Prema navodima portala Nova.rs, građane Čačka je posebno razljutila informacija da je za Bekutin nastup izdvojeno oko 40.000 eura, u trenutku kada je u više gradova u Srbiji proglašena vanredna situacija zbog loših vremenskih uslova.


