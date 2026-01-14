Svijet

NOVA BOMBA U EVROPI, FRANCUZI VIŠE NEĆE DA SAVIJAJU KIČMU: Prvi imali herca da urade ovo na Grenlandu!

Objavljeno prije 1 sat

Najava dolazi u kontekstu nastojanja američkog predsjednika Donalda Trampa da preuzme kontrolu nad tim arktičkim teritorijom.

Francuska će 6. februara otvoriti konzulat na Grenlandu, što je potez planiran još prošle godine, potvrdio je u srijedu francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro, piše Index.

Najava dolazi u kontekstu nastojanja američkog predsjednika Donalda Trumpa da preuzme kontrolu nad tim arktičkim teritorijom, piše Rojters.

Baro je dodao da Sjedinjene Države moraju prestati sa ucenjivanjem Grenlanda i izražavanjem želje za kontrolom nad tim autonomnim danskim teritorijom.

„Napad na drugu članicu NATO-a ne bi imao smisla, bio bi čak i suprotan interesima Sjedinjenih Država… i zato ta ucjena očigledno mora prestati“, rekao je Baro.


