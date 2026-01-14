Sateliti otkrivaju da nam se dobro ne piše

Svakog dana, ogromne rijeke leda puze iz središta Grenlanda i Antarktika prema moru. To kretanje odlučuje koliko će leda završiti u okeanu i koliko brzo će nivo mora rasti.

Godinama su se naučnici mučili da prate to kretanje na jasan i stalan način. Snježne oluje, mjeseci tame i ogromna udaljenost činili su redovna posmatranja gotovo nemogućim.

Sada, desetogodišnji satelitski snimci su promijenili tu sliku. Po prvi put, istraživači mogu posmatrati tok leda preko oba kontinenta bez prekida, iz sedmice u sedmicu i iz godine u godinu.

Ova dugoročna perspektiva je važna. Brzina leda nije samo detalj. To je jedan od najjačih tragova koje naučnici imaju za razumijevanje koliko brzo zaleđeni divovi planete reaguju na zagrijavanje svijeta, stoji u studiji objavljena u časopisu Science Direct.

Sateliti mjere brzinu polarnog leda

Skup podataka obuhvata period od 2014. do 2024. godine i obuhvata brzine toka leda preko čitavih ledenih ploča Grenlanda i Antarktika.

Podaci dolaze s radarskih instrumenata koji mogu vidjeti kroz oblake i tamu, čineći polarne zime jednako vidljivim kao i ljetne dane.

Karte pokazuju da se led kreće sporo, samo 90 cm dnevno, a na određenim mjestima brzo i do gotovo 15 cm dnevno.

Duž obale Antarktika, veliki dio leda je zabilježen svakih šest do dvanaest dana, što je omogućilo naučnicima da otkriju promjene koje su ranije prolazile nezapaženo.

Glavni autori studije, Jan Wuite iz ENVEO IT-a, jasno je sažeo ovu promjenu.

„Prije lansiranja Sentinela-1, odsustvo dosljednih SAR osmatranja iznad polarnih glečera i ledenih pokrivača predstavljalo je glavnu prepreku dugoročnim klimatskim zapisima“, rekao je Wuite.

„Danas, rezultirajuće mape brzine nude izvanredan pogled na dinamiku ledenog pokrivača, pružajući pouzdan i bitan zapis podataka za razumijevanje polarnih regija u brzo promjenjivoj globalnoj klimi”.

Tiho ubrzanje Antarktika

Na zapadnoj strani Antarktika, jedan glečer se isticao. Glečer Pine Island, već poznat po svojoj nestabilnosti, pokazao je stalan porast brzine u tački gdje se led odvaja od tla i počinje plutati.

Tokom desetogodišnjeg rekorda, protok je tamo porastao sa 34,8 stopa dnevno na 41,7 stopa dnevno.

Obližnji glečeri su također ubrzali tempo. Naučnici povezuju ove promjene s toplijom okeanskom vodom, istanjivanjem plutajućih ledenih polica i pomicanjem linije uzemljenja dalje u unutrašnjost.

Podaci obuhvataju široka područja Istočnog Antarktika, područja za koje se nekada smatralo da je uglavnom stabilno. Iako su promjene tamo manje, postojanje osnovne linije znači da će buduće promjene biti lakše uočiti.

Najbrže ledene rijeke na Grenlandu

Grenland priča drugačiju priču, onu obilježenu ekstremnom brzinom. Nekoliko izlaznih glečera usmjerava led prema moru prosječnom brzinom do 15 metara dnevno.

Jedan glečer, Sermeq Kujalleq, ponekad je dostizao brzinu i do 50 metara dnevno, što ga čini jednim od najbržih na Zemlji.

Dalje u unutrašnjosti, sjeveroistočni grenlandski ledeni tok počinje u blizini ledodjelnice, gdje se led jedva pomiče. Odatle se proteže prema obali poput zaleđenog autoputa, noseći led iz dubine polarnog ledenog pokrivača.

Nivo detalja je zapanjujući. Sa rezolucijom od 200 do 250 metara, naučnici mogu pratiti kretanje leda preko dolina, grebena i zona uzemljenja, prateći kretanje tokom perioda kraćih od sedmice ili dužih od decenije.

Zašto je brzina važna za nivo mora

Brzina kretanja leda nije apstraktan broj. Ona govori naučnicima koliko se leda ispušta u okean. To ispuštanje direktno utiče na procjene budućeg porasta nivoa mora.

Prema podacima Svjetske meteorološke organizacije, porast nivoa mora uzrokovan je dvijema glavnim silama: zagrijavanjem okeanske vode koja se širi i topljenjem leda na kopnu.

Grenland i Antarktik dominiraju u toj drugoj kategoriji. Zajedno sadrže dovoljno leda da podignu globalni nivo mora za desetine stopa ako se potpuno izgubi.

Čak i trenutni nivoi gubitka leda već utiču na obalne zajednice. Poplave, jači olujni udari i erozija više nisu daleke prijetnje za mnoge regije.

Satelit za polarni led

Satelitska misija koja stoji iza ovog rekorda promijenila je način na koji se prate polarna područja. Njegov radarski instrument proteže se gotovo 12 metara u dužinu i radi na način koji omogućava kontinuirano snimanje, bez obzira na oblake ili tamu.

Nuno Miranda, menadžer misije Sentinel-1 u ESA-i, objasnio je ovu promjenu.

„Prije Sentinela-1, generiranje takvih rezultata zahtijevalo je kombinovanje podataka sa više senzora tokom nekoliko godina. Sa Sentinelom-1, ovi rezultati se sada proizvode godišnje, a zahvaljujući napretku u nauci, čak i mjesečno“, rekao je Miranda.

„Ovaj proboj omogućava praćenje ovih udaljenih područja s neviđenom vremenskom rezolucijom. To je neophodan alat jer 2025. godina obilježava još jednu rekordnu godinu zagrijavanja Arktika, gdje brze promjene zahtijevaju pažljivije i češće posmatranje”.

Misija je također proširila upotrebu radarske interferometrije, omogućavajući mjerenje kretanja leda na mnogo većim površinama nego prije.

Izgradnja budućeg rekorda

Lansiranje četvrtog satelita, Sentinel-1D, krajem 2025. godine obnavlja i poboljšava pokrivenost Grenlanda i Antarktika. Redovna osmatranja svakih šest dana ili manje ponovo su moguća.

Produkti brzine kretanja leda sada se generiraju kao dio Copernicus usluge za klimatske promjene. Joaquín Muñoz Sabater iz Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze jasno je opisao njihovu ulogu.

„Vremenske serije brzine kretanja leda za Antarktik i Grenland su ključna komponenta C3S kriosferske službe i ključni doprinos praćenju uticaja globalnog zagrijavanja u nekim od najosjetljivijih regija svijeta“, rekao je Muñoz Sabater.

Budući planovi uključuju uparivanje ovih podataka s radarom iz predstojeće misije ROSE-L, čime bi se rekord dodatno proširio.

Thomas Nagler, izvršni direktor kompanije ENVEO IT i koautor studije, naglasio je značaj satelitskog snimka.

„Sentinel-1 je revolucionirao naš pogled na polarne ledene ploče pružajući kontinuirana, vremensko nezavisna radarska mjerenja koja otkrivaju kretanje leda u neviđenim detaljima, transformirajući tok leda iz rijetkog snimka u dinamičan, mjerljiv proces“, rekao je Nagler.

„Nadovezujući se na ovo naslijeđe, integracija Sentinela-1 s predstojećom misijom ROSE-L dodatno će poboljšati osmatranja toka leda, omogućavajući preciznije i stabilnije praćenje dinamike ledenog pokrivača”, prenosi N1.

Facebook komentari