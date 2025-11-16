Umjetna inteligencija se razvija velikom brzinom: Da li će zaista zamijeniti čovjeka?

Dok se u popularnoj kulturi apokaliptični scenariji obično povezuju s robotima koji uništavaju čovječanstvo, stručnjaci sve češće upozoravaju da bi najveća prijetnja mogla biti mnogo tiša, postepeno zamjenjivanje radnika vještačkom inteligencijom.

Sve više kompanija eksperimentiše s AI tehnologijama, često s ciljem da smanje troškove i prepuste mašinama poslove koje trenutno obavljaju ljudi. No, već ima primjera gdje je prebrza automatizacija dovela do ozbiljnih propusta, pokazujući da ljudski rad ipak ostaje nezamjenjiv u mnogim procesima.

Najnovije istraživanje britanskog Instituta za kadrovski razvoj (CIPD) donosi zabrinjavajuće podatke: čak 17 posto poslodavaca planira u sljedećih godinu dana ukinuti radna mjesta i zamijeniti ih AI sistemima. Analiza je identificirala sedam sektora u kojima se očekuju najveći rezovi.Administracija je najugroženija kategorija, budući da 62 posto poslodavaca očekuje smanjenje broja zaposlenih u administrativnim, kancelarijskim i nižim menadžerskim pozicijama. Slijedi menadžment, gdje 28 posto kompanija planira ukidanje određenih pozicija, dok 27 posto namjerava smanjiti timove u prodaji i korisničkim službama. AI bi mogao zamijeniti i dio radnika u manuelnim poslovima, 23 posto poslodavaca očekuje smanjenje broja polukvalifikovanih i nekvalifikovanih radnika, dok 13 posto razmatra otpuštanje i kvalifikovanih radnika. Čak i nadzornici i šefovi smjena nisu sigurni: 10 posto poslodavaca planira njihovu zamjenu tehnologijom. U kategoriji visokoobrazovanih stručnjaka, 17 posto poslodavaca smatra da će i ta radna mjesta biti pod pritiskom,piše Radiosarajevo

Ipak, nagli uspon AI industrije mogao bi biti znak prenapuhanog tržišta. Sve više investitora upozorava na mogućnost pucanja “AI balona”, jer ulaganja ne donose očekivane rezultate, dok vrijednost tehnoloških kompanija raste brže nego njihove realne mogućnosti. Među skeptičnima je i Michael Burry, investitor poznat po predviđanju globalne finansijske krize 2008. godine, koji je uložio stotine miliona KM kladeći se protiv tehnoloških firmi povezanih s AI, uključujući Palantir i Nvidiu.

Upozorenja stižu i od Billa Gatesa, koji smatra da je tržište AI tehnologija počelo podsjećati na dot-com balon s kraja 90-ih godina. Iako pucanje tog balona nije zaustavilo razvoj interneta, privremeno je usporilo rast i korigovalo nerealna očekivanja. Slično bi se moglo dogoditi i danas: AI će nastaviti napredovati, ali uz vjerovatno zahlađenje koje bi moglo usporiti prebrzu i nekontroliranu automatizaciju.

