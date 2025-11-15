U BiH su na snazi nova pravila za vozače i registraciju vozila: Ovo su svi detalji

Kako su ranije naveli iz Ministarstva komunikacija i prometa naše zemlje, cilj izmjena bile su brže i jednostavnije procedure, ali i ispunjenje obećanja koja je resorni ministar Edin Forto dao prijevoznicima tokom protesta koji su prije dva mjeseca blokirali saobraćaj širom zemlje.Pravilnik o registraciji vozila uvodi mogućnost redovnog i hitnog izdavanja zamjenske, tzv. treće pločice. Navedeno omogućuje prijevoznicima da nastave rad i u slučaju gubitka ili krađe, bez zastoja i dodatnih troškova. Njime se također ukida obaveza objave o gubitku ili krađi pločica u službenim glasovima. Obrasci i upute za njihovu predaju Ministarstvu pojednostavljeni su, tvrde iz institucije.Kada je riječ o Pravilniku o vozačkim dozvolama, on donosi rješenje za profesionalne vozače kojima je izrečena zabrana samo za određenu kategoriju – izdaje se zamjenska vozačka dozvola s upisanom zabranom, a postojeća se ne polaže dok nova ne bude izrađena. Nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova, kako ističe Večernji, određuje početak mjere, uzimajući u obzir vrijeme izrade dokumenta, što je posebno važno za kompanije koje ne mogu priuštiti da im vozač miruje danima. I u ovom pravilniku pojednostavljena je komunikacija između prijevoznika i nadležnih tijela.

Forto je ranije naglasio kako najopsežnije izmjene donosi Pravilnik o uvjetima za izdavanje licencije i kvalifikacijske kartice vozača, koji uvodi model Centra izvrsnosti. Kategorija A Centra izvrsnosti (prijevoznici s 20+ vozila i 10+ godina licencije) može organizirati teorijsku i praktičnu obuku svojih vozača unutar kompanije, dok ispit provode registrirane stručne institucije. Kategorija B Centra izvrsnosti (10+ vozila, 5+ godina licencije) može organizirati djelomičnu obuku,piše Radiosarajevo

Kvalifikacijska kartica (CODE 95) dobivena u zemljama EU-a ili državama Povelje o kvaliteti bit će priznata za preostali rok valjanosti, čime se izbjegavaju ponovni ispiti i dvostruko dokazivanje već stečene kompetencije. U saradnji s IDDEEA-om uvodi se brže izdavanje kvalifikacijskih kartica i veći stepen njihove personalizacije. Smanjuje se broj priloga – više nije potrebno priložiti CIPS-ovu prijavu ili presliku vozačke dozvole, što dodatno ubrzava proces. Od 2027. godine uvodi se i obavezna praktična obuka (individualna vožnja), čime se sve institucije pripremaju za potpuni prelazak na europski model.

