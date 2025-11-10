Jelena Rozga pjeva za doček Nove godine u Sarajevu

Hrvatska pjevačica Jelena Rozga uvest će Sarajlije i brojne turiste u Novu godinu na javnom dočeku koji će ovaj put biti organizovan iza Sarajevo City Centra.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iz gradske uprave i Turističke zajednice Kantona Sarajevo prethodno kazali da su u opticaju za doček Hanka Paldum, Jelena Rozga, Van Gogh, Petar Grašo i Letu Štuke – izbor je pao na hrvatsku pjevačicu.

– Grad Sarajevo provodi aktivnosti neophodne za organizaciju Javnog dočeka Nove 2026. godine, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. Nakon okončanja zakonske procedure, javnost će biti informirana o izboru izvođača i programu centralnog dočeka Nove 2026. godine. U Budžetu Grada Sarajevo za 2025. godinu planirana su sredstva za doček Nove godine u iznosu od 700.000,00 KM s PDV-om – navode iz Grada Sarajevo,piše Avaz

Podsjećamo, predsjednik Turističke zajednice KS Haris Fazlagić otkrio je ko će nastupati u Sarajevu prvog, drugog i trećeg januara 2026. godine.

Na Trgu Prve brigade policije, koji se nalazi prekoputa Vijećnice, prvog januara nastupa bend Letu štuke. Drugog januara nastupa Petar Grašo, a trećeg Van Gogh.

Facebook komentari