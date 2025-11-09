Dodik zapjevao u društvu sa majkom: Pogledajte kako je zvučao ovaj duet

Milorad Dodik na društvenoj mreži X objavio je zanimljiv video.

Na jednom veselju zapjevao je zajedno sa svojom majkom. Na “repertoaru” im je bila pjesma Rado, lepa Rado, koju inače pjeva srbijanski pjevač Andrija Era Ojdanić.

– Najveća radost je zapjevati s majkom, napisao je Dodik u komentaru uz ovaj video.

Kako je zvučao ovaj duet možete pogledati u videu.

Inače, Dodik je poznat po tome i što mu se nije mrsko “uhvatiti mikrofona” i zapjevati, kako u privatnom društvu tako i na sceni, na političkim skupovima.

Najčešće je pjevao poznatu pjesmu Ne može nam niko ništa, želeći očigledno poslati političku poruku. Međutim, izgleda da mu je repertoar malo širi od jedne pjesme.

Највећа радост је запјевати с мајком. ❤️ pic.twitter.com/MVgH07vgE2 — Милорад Додик (@MiloradDodik) November 8, 2025

Facebook komentari