Dodik zapjevao u društvu sa majkom: Pogledajte kako je zvučao ovaj duet

3.8K  
Objavljeno prije 34 minute

Milorad Dodik na društvenoj mreži X objavio je zanimljiv video.

Na jednom veselju zapjevao je zajedno sa svojom majkom. Na “repertoaru” im je bila pjesma Rado, lepa Rado, koju inače pjeva srbijanski pjevač Andrija Era Ojdanić.

– Najveća radost je zapjevati s majkom, napisao je Dodik u komentaru uz ovaj video.

Kako je zvučao ovaj duet možete pogledati u videu.

Inače, Dodik je poznat po tome i što mu se nije mrsko “uhvatiti mikrofona” i zapjevati, kako u privatnom društvu tako i na sceni, na političkim skupovima.

Najčešće je pjevao poznatu pjesmu Ne može nam niko ništa, želeći očigledno poslati političku poruku. Međutim, izgleda da mu je repertoar malo širi od jedne pjesme.


