Nakon protivljenja Bošnjaka: Prijedlog Krišto za osnivanje Ureda glavnog pregovarača s EU povučen s dnevnog reda

Sa današnjeg dnevnog reda sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine uklonjena je tačka koja se odnosila na imenovanje glavnog pregovarača BiH za Evropsku uniju.

Rasprava o ovom pitanju trajala je više od sat i po, nakon čega je predsjedavajuća Borjana Krišto odlučila povući prijedlog sa dnevnog reda.

Među predloženim tačkama sjednice našla se i odluka o formiranju Ureda glavnog pregovarača BiH s EU, koji bi funkcionisao kao privremeno tijelo Vijeća ministara. Sjedište Ureda planirano je u Sarajevu i Briselu, dok bi glavni pregovarač imao dva zamjenika, pri čemu bi sve tri pozicije morale biti popunjene iz reda različitih konstitutivnih naroda.

Prema prijedlogu, Vijeće ministara BiH bi imenovalo glavnog pregovarača, a kandidati bi morali imati visoku stručnu spremu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od čega tri godine na rukovodećim poslovima, te aktivno znanje engleskog jezika.

Prijedlogom je također predviđeno da predsjedavajući Vijeća ministara, ministar vanjskih poslova i glavni pregovarač dolaze iz tri različita konstitutivna naroda. S obzirom na trenutni sastav Vijeća ministara – Borjana Krišto kao predsjedavajuća (Hrvatica) i Elmedin Konaković kao ministar vanjskih poslova (Bošnjak) – funkcija glavnog pregovarača trebala bi pripasti predstavniku srpskog naroda.

U narednom sazivu vlasti, u kojem bi funkcija predsjedavajućeg pripala Bošnjacima, izbor glavnog pregovarača mogao bi zavisiti od novog koalicionog dogovora.

Prema predloženom aktu, Ured glavnog pregovarača bi kvartalno izvještavao Vijeće ministara o svom radu, a ukoliko odluka bude usvojena, Vijeće bi u roku od 30 dana bilo dužno imenovati glavnog pregovarača i njegove zamjenike,piše Avaz

Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara upozorio je da bi u procesu imenovanja trebalo uvažiti i nadležnost Predsjedništva BiH, koje prema Ustavu vodi vanjsku politiku i imenuje međunarodne predstavnike.

Predsjedavajuća Krišto odbacila je ovaj stav, obrazlažući da glavni pregovarač i njegovi zamjenici nisu međunarodni predstavnici, te da Predsjedništvo u ovom slučaju nema nadležnost da odlučuje.

