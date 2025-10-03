Nakit koji je ukraden iz Luvra vrijedi 88 miliona dolara

Muzej Luvr ponovo se oglasio nakon pljačke koja se dogodila u nedjelju, potvrdivši da je vrijednost ukradenog nakita procijenjena na 88 miliona eura. Prema riječima pariške tužiteljice Laure Beko, kustos muzeja procijenio je da materijalna šteta jeste ogromna, ali da je historijska šteta neuporedivo veća.

Bekoa je naglasila da lopovi vjerovatno neće profitirati od ukradenog nakita, naročito ako su planirali da dragulje istope. Dodala je i da istraga napreduje – četiri osobe su identifikovane kao učesnici u pljački, ali se još ispituje da li su imali pomagače, pa čak i moguće saučesnike unutar samog muzeja,piše Avaz

Stručnjaci podsjećaju da ovaj slučaj nije usamljen, jer su u posljednjih deset godina zabilježene slične pljačke u Njemačkoj, Velikoj Britaniji i SAD-u, poput one u Drezdenskom muzeju Zeleni svod 2019. ili krađe zlatnog toaleta iz Blenheim Palace iste godine.

Francuske vlasti i Muzej Luvr pozvali su javnost da ne dijeli fotografije ni informacije koje bi mogle omesti istragu, dok stručnjaci za umjetnine naglašavaju da je brzo pronalaženje i zaštita ukradenih predmeta presudno za očuvanje kulturne baštine.

