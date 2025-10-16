Ovjerene kandidatske liste pred prijevremene izbore za predsjednika RS

Ovjerene su prijave Dragana Đokanovića (Savez za novu politiku), Branka Blanuše (SDS-Srpaka demokratska stranka), Siniše Karana (Savez nezavisnih socijaldemokrata – SNSD – Milorad Dodik) i Nikole Lazarevića (Ekološka partija Republike Srpske).
CIK podsjeća da su ranije ovjerene i prijave nezavisnih kandidata Igora Gaševića i Slavka Dragičevića.
Centralna izborna komisija BiH je nakon jučerašnjeg žrijebanja, na današnjoj sjednici utvrdila redosljed političkih subjekata na glasačkom listiću,pišu Vijesti
1 SAVEZ ZA NOVU POLITIKU
2 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3 IGOR GAŠEVIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT
4 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK
5 SLAVKO DRAGIČEVIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT
6 EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE.