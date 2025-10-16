Vijesti

Ovjerene kandidatske liste pred prijevremene izbore za predsjednika RS

Objavljeno prije 37 minuta

Na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama predloženih kandidata za učešće na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, zakazanim za 23.11.2025. godine, Centralna izborna komisija (CIK) BiH danas je ovjerila prijave četiri kandidata predložena iz četiri političke stranke, saopćeno je iz CIK-a.

Ovjerene su prijave Dragana Đokanovića (Savez za novu politiku), Branka Blanuše (SDS-Srpaka demokratska stranka), Siniše Karana (Savez nezavisnih socijaldemokrata – SNSD – Milorad Dodik) i Nikole Lazarevića (Ekološka partija Republike Srpske).

CIK podsjeća da su ranije ovjerene i prijave nezavisnih kandidata Igora Gaševića i Slavka Dragičevića.

Centralna izborna komisija BiH je nakon jučerašnjeg žrijebanja, na današnjoj sjednici utvrdila redosljed političkih subjekata na glasačkom listiću,pišu Vijesti

1 SAVEZ ZA NOVU POLITIKU

2 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA

3 IGOR GAŠEVIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT

4 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK

5 SLAVKO DRAGIČEVIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT

6 EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE.


