Ovjerene kandidatske liste pred prijevremene izbore za predsjednika RS

Ovjerene su prijave Dragana Đokanovića (Savez za novu politiku), Branka Blanuše (SDS-Srpaka demokratska stranka), Siniše Karana (Savez nezavisnih socijaldemokrata – SNSD – Milorad Dodik) i Nikole Lazarevića (Ekološka partija Republike Srpske).

CIK podsjeća da su ranije ovjerene i prijave nezavisnih kandidata Igora Gaševića i Slavka Dragičevića.

Centralna izborna komisija BiH je nakon jučerašnjeg žrijebanja, na današnjoj sjednici utvrdila redosljed političkih subjekata na glasačkom listiću,pišu Vijesti

1 SAVEZ ZA NOVU POLITIKU

2 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA

3 IGOR GAŠEVIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT

4 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK

5 SLAVKO DRAGIČEVIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT

6 EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE.

Facebook komentari