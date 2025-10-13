Njemačka: U penziju će se ići sa 70 godina

Gostujući na javnom servisu ARD, Spahn je rekao da će trenutni sistem penzionisanja sa 67 godina biti potpuno uveden do 2030/31. godine, ali da se tu neće stati, jer sa dužim životnim vijekom mora rasti i radni vijek.

– Ako želimo sačuvati obim socijalnih davanja bez velikog opterećenja za buduće generacije, moraćemo duže raditi – istakao je on.

Tokom tridesetih godina, starosna granica će se postepeno povećavati, prvo godišnje, a potom i mjesečno, prenosi Velt.

Spahn je naglasio da sada nije pravo vrijeme za političku debatu o konkretnim promjenama, ali da javnost mora čuti istinu o održivosti penzionog sistema.

Ova izjava dolazi nakon prijedloga savjeta ekonomskih stručnjaka, koje je formirala ministrica privrede Katarina Reiche (CDU). Oni su predložili vezivanje starosne granice za odlazak u penziju za životni vijek, ukidanje penzionisanja sa 63 godine i ponovno uvođenje tzv. faktora održivosti,pišu Vijesti

U Njemačkoj se od 2012. godine starosna granica za penziju postepeno povećava sa 65 na 67 godina i biće potpuno dostignuta do 2031. godine. Raniji odlazak u penziju je moguć uz smanjena primanja, dok posebni uslovi važe za dugogodišnje osiguranike i osobe sa invaliditetom.

