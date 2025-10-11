Gdje su najskuplje nekretnine u Evropi: Kvadrat stana i preko 40.000 KM

Švicarski gradovi i dalje predvode tabelu najskupljih nekretnina u Evropi. U 2025. godini prosječna tržišna cijena kvadratnog metra stana u centru Zuricha iznosi čak 20.347 eura, čime ovaj grad drži prvo mjesto.

Na drugom mjestu nalazi se Geneva s prosječnom cijenom od 18.267 eura po kvadratu, dok London zauzima treće mjesto sa 17.810 eura.

Slijede Paris (12.143 eura), München (11.387 eura) i Luxembourg (10.056 eura), koji se također nalaze u vrhu tabele najskupljih tržišta nekretnina u Evropi,pišu Vijesti

U grupi gradova s nešto nižim, ali i dalje vrlo visokim cijenama nalaze se Stockholm (10.034 eura), Beč (9.249 eura), Amsterdam (9.173 eura) i Oslo (8.942 eura).

Ovi podaci jasno pokazuju da je zapadna i sjeverna Evropa i dalje najskuplje tržište nekretnina, s posebno izraženim rastom cijena u Švicarskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, prenosi “b92”.

