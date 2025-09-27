Pravila pred ulazak na Grbavicu: Neće se svidjeti navijačima

apije stadiona bit će otvorene od 16:30 sati, a ispred ulaza će biti organizirane predkontrole sa pretresom. Strogo je zabranjeno unošenje hrane, pića, tvrdih predmeta, elektronskih cigareta i pirotehničkih sredstava.

Na sjevernoj tribini bit će otvoreni ulazi B2, B3, B4, B5 i B6, na istočnoj C1, C2, C3 i C4, dok će na zapadnoj biti dostupni A1, A2 i A3. Svaki posjetilac, uključujući i djecu, mora imati važeću ulaznicu.

“Molimo sve navijače da ranije uđu na stadion kako bi se izbjegle gužve i kako bi se od samog zagrijavanja napravila što bolja atmosfera,” poručili su iz kluba,pišu Vijesti

Prodaja preostalih ulaznica nastavlja se u biletarnici od 9:00 sati. Saobraćaj u Bulevaru Ivice Osima i ulici Topal Osman paše bit će obustavljen od 15:00 sati. Shop FK Željezničar radit će do početka utakmice.

