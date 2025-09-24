Talijanski grad uvodi porez na pse: Važi i za turiste

Iako su kućni ljubimci već navikli na posjedovanje putovnica, od 2026. godine u Bolzanu ih očekuje i turistička taksa, prenosi CNN.

Prema novim pravilima, vlasnici pasa koji dolaze u grad na sjeveru Italije, poznat kao ulaz u Dolomite, plaćat će dnevni porez od 1,50 eura. Lokalno stanovništvo neće biti pošteđeno – od njih će se tražiti godišnji porez od 100 eura po psu.

Gradonačelničke vlasti pojašnjavaju da je inicijativa namijenjena pokrivanju troškova čišćenja ulica i finansiranju novih parkova namijenjenih isključivo psima i njihovim vlasnicima. Ipak, još uvijek nije jasno hoće li psi ubuduće imati pristup u redovne gradske parkove.

Porez dolazi nakon sporne odluke o registraciji DNK pasa, koja omogućava povezivanje nepokupljenog izmeta s vlasnikom i naplatu kazne. Vlasnici koji ne uklone izmet svojih pasa trenutno se suočavaju s kaznama do 600 eura.

Pokrajinski vijećnik Luis Walcher pojasnio je da će vlasnici pasa koji su već registrirali DNK biti oslobođeni plaćanja poreza dvije godine. “Ovo je poštena mjera jer se tiče isključivo vlasnika pasa. Inače bi čišćenje pločnika bilo odgovornost cijele zajednice, a mora se reći da je jedina prljavština na našim ulicama pseći izmet”, rekao je Walcher.

Mnogi se, međutim, ne slažu s ovom odlukom. Carla Rocchi iz ENPA-e, nacionalne organizacije za zaštitu životinja, smatra da mjera šteti regiji. “Pokrajina Bolzano postiže autogol s porezom na pse, pa čak i na četveronožne turiste”, istakla je Rocchi,pišu Vijesti

“Nakon neuspjeha skupog i apsurdnog projekta DNK pasa, umjesto da se fokusiramo na građansko obrazovanje, ciljanje i podizanje svijesti, ponovno biramo lakši put – oporezivanje životinja i njihovih vlasnika”, dodala je.

Rocchi upozorava da ovakva mjera ne samo da kažnjava porodice i turiste koji putuju sa psima, već šalje i pogrešnu poruku: pretvaranje životinja u porezne obveznike. “Paradoksalno je da u području koje živi od turizma ciljamo one koji biraju odmor pun poštovanja i inkluzivan, dovodeći svog četveronožnog suputnika”, zaključila je, ističući da ovakvi potezi mogu obeshrabriti odgovorno putovanje i potaknuti napuštanje životinja.

