Haos u Skuštini Istočnog Novog Sarajeva: Sukobili se Šešelj i Kostović

Kako je objavljeno na društvenim mrežama, u incidentu su učestvovali zamjenik načelnik Istočno Novo Sarajevo Aleksandar Kostović i odbronik Dejan Šešelj, čije su stranke (US i SNSD) koalicioni partneri na svim nivoima u RS.

Nemile scene zabilježila je kamera. Razdvojili su ih, a na snimku se vidi kako odvlače Kostovića na drugu stranu.

Razlog koji je doveo do sukoba nije poznat.Na danas održanoj sjednici usvojena je Deklaracija Saveza opština i gradova Republike Srpske povodom presude sada već bivšem predsjedniku RS Miloradu Dodiku.

Za deklaraciju je glasalo 13 odbornika, a dva iz SDS-a su bila protiv.

Odbornik opozicije Boris Obradović podsjetio je da je Dodik sam priznao Sud BiH, platio kaznu, ali i “sahranio istok Republike Srpske” te govorio o milijardama kojim je oštećen budžet.

“Neću vas pritiskati, ali tražim jedinstvo”, kazao je načelnik Jovan Katić (SNSD), prenosi Spin.info,pišu Vijesti

Savez opština i gradova Republike Srpske usvojio je 8. avgusta Deklaraciju u kojoj se navodi da “presuda predsjedniku RS Miloradu Dodiku ne odražava duh prava ni načela pravde, već je riječ o aktu političkog pritiska koji pokušava da utiče na demokratsku volju naroda i legitimitet institucija Republike Srpske”.

Podsjetimo, Dodik je pravosnažno osuđen i zabranjeno obavljanje funkcije predsjednika RS, a Centralna izborna komisije BiH mu je na osnovu ove presude ukinuo mandat. Dodik je priznao presudu tako što je isplatio kaznu zatvora, ali i žalio se na istu te pokrenuo apelaciju pred Ustavnim sudom BiH

