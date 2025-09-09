Lavrov nakon sastanka s Dodikom: Zapad želi potpunu kontrolu nad BiH, u oktobru ćemo detaljno razmotriti sve

Nakon sastanka sa Miloradom Dodikom, na press-konferenciji se obratio ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov.

Različite agencije

Lavrov je na početku konferencije rekao da je sa Dodikom razgovarao o kontaktima na nivou različitih agencija.

“Razgovarali smo o međunarodnim pitanjima prije svega u kontekstu situacije u BiH, a posebno imajući u vidu da se danas u RS obilježava 30 godina od NATO bombardovanja i da će se u decembru navršiti 30 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma“, rekao je Lavrov.

Kako je naveo, Zapad nastoji da uspostavi potpunu kontrolu nad Bosnom i Hercegovinom i liši Srbe koji tamo žive njihovih prava.

Ono što se dešava u BiH nazvao je najgorom političkom krizom u posljednjih 30 godina, koja bi mogla da destabilizuje cio balkanski region.

“Rusija je jedan od garanata tog sporazuma. Razmijenili smo stavove po pitanju primjene tog sporazuma. Istakli smo da svi ti postulati Dejtonskog sporazuma nemaju aleternativu, jer je na njima izgrađena poslijeratna BiH“, rekao je Lavrov.

Ravnopravnost tri naroda

To se prije svega odnosi na ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda i dva entiteta, rekao je on.

„Ta dva entiteta treba da imaju široka ovlašctenja. Govorili smo i o tome kako strane Zapada grubo potkopavaju ta ovlaštenja kao i svim destruktivnim zamislima koje oni ni ne skrivaju s ciljem da Srbe liše garantovanih prava i dobiju poslušnu vladu i sudstvo i druge organe“, rekao je Lavrov.

On je rekao da Rusija oštro osuđuje pokušaje da se ‘isfabrikovanim slučajevima sa vlasti skinu srpski lideri’.

“Najoštrije osuđujemo pokušaje da se s vlasti uklone srpski lideri koji su nepoželjni Zapadu putem isfabrikovanih krivičnih slučajeva. Konkretno, naš današnji sagovornik, naš prijatelj, legalno izabrani, legitimni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik“, rekao je Lavrov.

Ministar je dodao da će 31. oktobra ova situacija detaljno biti razmotrena u Vijeću sigurnosti UN kada Rusija predsedava tim tijelom.

“Temeljno ćemo se pripremiti, a naši partneri će morati da odgovore na brojna naugodna pitanja“, napomenuo je Lavrov.

