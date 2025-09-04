Sjećate li se valuta ‘una’ i ‘kulin’? Evo kako je trebao izgledati novac nezavisne BiH

Nekoliko mjeseci pred sticanje nezavisnosti, bilo je nekoliko prijedloga za bosanskohercegovačku valutu. Danas se svi sjećamo bh. dinara (BHD), koji je stavljen u opticaj, ali ogroman broj nas ne zna da su opcije bile i valute “kulin” i “una”.

Na fotografiji se nalaze novčanice od 100 una, sa datumom 14. VII 1991. Autor i distributer una-banknota bio je Slobodan Pukanić, numizmatičar iz Zagreba. Inače, Una je ime rijeke, a istovremeno simboličan izraz za jedinstvo (Unity). Svi natpisi na ovoj fantazijskoj novčanici su na latinici i ćirilici, a nominalna vrijednost je, pored toga, izražena još i na arapskom pismu te bosančicom, srednjovjekovnim bosanskim pismom.

Una je višebojna novčanica, pretežno zelene boje, 155×75 mm. Na aversu je portret pjesnika Maka Dizdara (1917-1973), bosanski srednjovjekovni stećak, srednjovjekovni bosanski zlatnik i oznaka vrijednosti. Na lijevoj strani je karta Bosne i Hercegovine sa dva grba – jedan (plavi, sa ljiljanima) predstavlja Bosnu, a drugi (crveni, sa krstom) predstavlja Hercegovinu. Na reversu je čuveni Stari most u Mostaru.

https://depo.ba/media/pictures/2025/09/04/thumbs/68b9526d-f6dc-4a07-91df-4ac358c67f20-100-una-facebook-previewOrg.jpg

