Snježni pun Mjesec stiže večeras u 23.09: Za 4 znaka ništa više neće biti isto

Ovo je period u kojem dolazi do sudara razuma i ponosa, potrebe za kontrolom i želje da budemo viđeni i prihvaćeni upravo onakvi kakvi jesmo.

Lav, kao vatreni znak, osvjetljava pitanja samopouzdanja, kreativnosti i lične istine, pa mnogi mogu osjetiti snažan poriv da bez izvinjavanja kažu ono što zaista misle.

Kulminacija i razotkrivanje

Pun Mjesec često donosi kulminaciju ili razotkrivanje skrivenog, a u znaku Lava to znači da ono što je dugo potiskivano sada želi izaći na svjetlo dana – kroz emocije, odnose ili snažan stvaralački impuls.

Kao i svaki pun Mjesec, i ovaj donosi pojačana osjećanja, pa je važno da tokom naredne dvije sedmice ne donosimo odluke u afektu. Umjesto toga, preporučuje se svjesno promišljanje i osluškivanje unutrašnjeg glasa.

1. Ovan

Za Ovnove se budi zona radosti, ljubavi i kreativnosti. Mogu da se istaknu kroz projekte koji naglašavaju njihovu originalnost i hrabrost, posebno u timskom radu ili kroz inovativne ideje. Finansijski fokus je na sigurnosti doma i porodice, a razboriti potezi donose konkretnu dobit. U ljubavi žele više strasti i iskrenosti, dok tijelo traži fizičku aktivnost kao ventil za višak energije.

2. Blizanci

Blizancima se otvaraju vrata komunikacije, pregovora i novih dogovora. Ovo je povoljan period za potpisivanje ugovora, javne nastupe, pisanje ili iznošenje ideja. Novac dolazi kroz razgovore i jasnije izražavanje vlastite vrijednosti. Ljubavni odnosi se popravljaju kroz iskren dijalog, dok je zdravlju potreban mentalni odmor i više vremena bez pritiska.

3. Lav

Pun Mjesec u njihovom znaku stavlja Lavove u centar pažnje. Moguća su priznanja, novi ugovori ili prekidi odnosa koji su izgubili smisao. Emocije su naglašene, a u ljubavi više nema prostora za polovična rješenja – vrijeme je da se kaže istina. Tijelo traži smirenje, odmor i povlačenje od pretjerane izloženosti.

4. Strijelac

Strijelcima se otvara prostor za širenje kroz učenje, putovanja, međunarodne saradnje i nove ideje. Poslovno će profitirati kroz komunikaciju i povezivanje s ljudima koji dijele njihove ciljeve. Finansije se poboljšavaju kroz zajednička ulaganja i mudre dogovore. U ljubavi traže dublji smisao i zajedničku viziju, dok zdravlju koristi bolji balans između aktivnosti i odmora.

Facebook komentari