…izjavio je tajnik Vijeća sigurnosti Ruske Federacije Sergej Šojgu nakon razgovora s kineskim ministrom vanjskih poslova Wang Yijem.

„Zapadnjaci sanjaju o narušavanju strateškog saveza naših zemalja. Želio bih ponoviti da Moskva i Peking neće sjediti prekriženih ruku i neće tolerirati pristrane insinuacije“, rekao je Šojgu , prema novinskoj agenciji RIA Novosti.

Prema Šojguu, primjetno je da zapadne zemlje, u pravilu, opravdavaju svoje postupke pozivajući se na prijetnje Rusije i Kine .

„Stavovi naših zemalja o obrani nacionalnih interesa, osiguranju suvereniteta i teritorijalnog integriteta, sigurnosti i razvoja su isti ili bliski. Želim vas još jednom uvjeriti da ćemo zajedno, rame uz rame, raditi na poduzimanju odgovarajućih mjera za očuvanje globalne i regionalne stabilnosti, kao i poštivanja međunarodnog prava temeljenog na sustavu Ujedinjenih naroda“, rekao je Šojgu .

Najavio je da će Rusija i Kina također povećati suradnju unutar SCO-a i BRICS-a kao model međusobnog poštovanja i međudržavne suradnje.

„Oni izražavaju interese globalne većine, a ne male skupine pojedinaca koji sebe još uvijek smatraju odabranim stanovnicima bezbrižnog svijeta“, rekao je Šojgu .

