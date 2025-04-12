Opozicija iz RS održala sastanak, ali bez Stanivukovića: Evo šta su dogovorili

Nakon žestokih rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predstavnici opozicije jučer su se sastali u Banja Luci na neformalnom sastanku koji bi mogao promijeniti odnose snaga pred predstojeće izbore.

Kako saznaje Srpskainfo, sastali su se predstavnici SDS-a, Narodnog fronta i liste “Za pravdu i red”, daleko od kamera i reflektora. Sastanak je održan u prostorijama SDS-a, na poziv te stranke.

Sastanak je prošao bez pompe, ali i bez PDP-a, a posebno bez njihovog lidera Draška Stanivukovića, koji, čini se, sve više ostaje po strani kada su u pitanju opozicioni dogovori.

– Stanivuković nije pozvan jer mu se ne može vjerovati. Jedan dan jedno, drugi dan drugo… više niko ne zna šta mu je stvarno na umu – rekao je izvor Srpskainfo iz SDS-a, koji je želio ostati anoniman, ali je naglasio da se već priprema novi, širi sastanak opozicije.

– Planirano je da se uskoro održi novi sastanak u širem formatu, a da li će na njega biti pozvan Stanivuković, vidjet ćemo – dodao je izvor.

Da je do sastanka došlo, potvrdio je i Nebojša Vukanović, lider liste „Za pravdu i red“, koji je bez uvijanja rekao da je sve transparentno i da nema šta da krije.

– Popili smo kafu, razmijenili mišljenja, razgovarali o referendumu, prijevremenim izborima i svemu što nas očekuje. Stanivuković nije pozvan. Iskreno, sam se isključio time što je izjavio da za njega izbori ne važe – rekao je Vukanović,pise Avaz

On je najavio i zvanični sastanak opozicije, gdje bi konačno trebalo da se definišu naredni koraci i, kako kaže, „izvuče jasna linija kuda i s kim dalje“.

– Domaćin tog sastanka bi trebalo da bude SDS, a održavanje se očekuje nakon sjednice Glavnog odbora SDS-a – naveo je Vukanović.

Dakle, kafa je popijena, teme su otvorene, a Stanivuković, bar za sada, ostaje van kadra.

