EU uvodi stroga pravila za uvoz hrane: Poskupjet će proizvodi od kafe do namještaja

Cilj uredbe je spriječiti krčenje šuma zbog uzgoja poljoprivrednih kultura i proizvodnje sirovina, no trgovci i proizvođači upozoravaju da će novi propisi donijeti goleme troškove i dodatan administrativni pritisak.

Prema Uredbi o deforestaciji (EUDR), u EU se od kraja ove godine više neće moći uvoziti roba koja potječe s područja na kojima je nakon 31. decembra 2020. došlo do krčenja šuma. Pravila ne vrijede samo za tropske kišne šume, nego i za šume unutar Evrope.

Uredba obuhvaća sedam ključnih sirovina: kafu, kakao, palmino ulje, soju, goveđe meso, drvo i kaučuk. Pravila vrijede i za prerađene proizvode, od čokoladica i kožnih torbi do namještaja od iverice.

Obavezne GPS koordinate i stroge kazne

Kompanije će morati tačno navesti porijeklo svojih sirovina, uključujući GPS koordinate zemljišta na kojem su uzgojene. Pogrešni podaci ili izostanak potrebnih geolokacijskih informacija mogli bi rezultirati novčanim kaznama, zabranom uvoza ili čak zapljenom proizvoda.

Glavni ekonomist Commerzbanke Jörg Krämer rekao je za njemački Bild da će upravo birokratija biti najveći izazov za poslovanje, čak i veći od visokih poreza, cijena energenata i loše infrastrukture. Smatra da bi bilo dovoljno obavezati same uvoznike da dokažu da roba ne potječe s područja na kojima je u posljednjih pet godina došlo do deforestacije, a ne sve kompanije u opskrbnom lancu.

Trgovci i udruženja upozoravaju na poskupljenja

Iz njemačkog lanca trgovina EDEKA upozoravaju na ogroman administrativni teret, koji uključuje milione novih izjava o usklađenosti čak i za robu koja je već provjerena, kao i zahtjevnu obradu geolokacijskih podataka. Slično poručuje i Martin Schüller iz Fairtrade Deutschland, koji procjenjuje da će troškovi biti visoki te će se vjerovatno preliti na potrošače.

‘Kako će se tačno ova uredba odraziti na cijene u supermarketima, danas se ne može pouzdano reći’, izjavio je Dirk Heim iz REWE Grupe. No, Schüller upozorava da će teret novih zahtjeva najviše osjetiti mali proizvođači u zemljama globalnog juga, a moguće su i nestašice kod organskih i Fairtrade certificiranih dobavljača, prenosi Tportal,pišu Vijesti

‘Ideja je u osnovi dobra, ali u sadašnjem obliku to nije korak prema većoj pravednosti – naprotiv’, zaključuje Schüller.

Facebook komentari