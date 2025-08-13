Uvode se mjere štednje: Prijeti li Kantonu Sarajevo finansijski kolaps?! Kako je došlo do gubitka od 350 miliona KM?

S obzirom na to da su prethodnih dana problematizirani zaključci o mjerama štednje Vlade Kantona Sarajevo doneseni na sjednici protekle sedmice, premijer KS Nihad Uk ističe kako je Vlada KS donijela ove zaključke s jasnom intencijom uravnoteženja prihoda i rashoda u tekućoj godini.

– Podsjećamo, famoznim umanjenjem pondera Kanton Sarajevo i njegovi građani uskraćeni su za 350 miliona KM u samo tri godine, i naravno da se to moralo osjetiti. Kako bismo umanjili štetu koju je Sarajevu nanijelo uskraćivanje pondera, usvojili smo set preventivnih mjera koji između ostalog podrazumijevaju: racionalizaciju troškova u svim budžetskim korisnicima, privremeno odgađanje planiranih kapitalnih ulaganja koji nisu toliko hitni, optimizaciju javne nabavke i administrativnih troškova, strožiju kontrola putnih i troškova reprezentacija, usmjeravanje budžetske rezerve isključivo na neodložne obaveze, te nastavak izmirenja sudskih presuda iz ranijih perioda – objašnjava premijer Uk.

Ističe i kako Kanton Sarajevo nije u opasnosti od finansijskog kolapsa, jer je riječ o mjerama predostrožnosti kako bi se izbjegli scenariji kakve danas gledamo na drugim nivoima vlasti, poput onoga u entitetu Republika Srpska.

– Iz ovog budžeta nastavljamo isplaćivati desetine miliona KM sudskih potraživanja, koje su proizvele neodgovorne odluke prethodnih vlada – potcrtava premijer Uk.

Naglašava i kako su svi u Vladi KS svjesni da ovo nisu popularne odluke, ali da su nužne kako bi se očuvala finansijska stabilnost, te zaštitili interesi građana Kantona Sarajevo – saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

