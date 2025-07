Dodik prijeti otcjepljenjem, ucjenjuje EU i Ameriku: Ukinite odluke Schmidta

Predsjednik RS Milorad Dodik je kazao da Schmidt nije visoki predstavnik i nema pravo da donosi odluke, u obraćanju nakon jutrošnje odluke o Viaductu i izborima.

“On ruši BiH, ovo je krah evropske politike u BiH. Ovo je samovolja i antiustavno ponašanje”, kazao je Dodik.

“BiH je jedina zemlja na svijetu sa demokratskim predznakom u kojoj izborna pravila utvrđuje neko drugi”, dodao je.

“Sistem koji se pokuša uvesti je otkazan u Njemačkoj nakon jednog korištenja u izborima. Postoje indicije da je ta oprema dopremljena ovdje davno, prije 7-8 godina i da onda nisu uspjeli, a sada ovaj završava tu priču na način da obezbjeđuje direktnu korist pojedincima iz Njemačke i drugih zapadnih zemalja na štetu RS i FBiH.

CBBiH je formirana kao zajednička institucija FBiH i RS, a BiH se tu pojavljuje odlukom Paddyja Ashdowna koji izuzima dobit te banke i prebacuje na zajednički račun. Nije imao pravo da to čini.

Koncentracija nepravnih odluka pojedinaca i Schmidta govori o propasti EU i postavlja pitanje da li se treba baviti evropskim pitanjima ovdje. O tome ćemo uskoro odlučivati i reći da svi koji glume ambasadora EU ovdje a daju saglasnost Schmidtu da ovo radi, on ne radi u interesu evropske politike i izgradnji BiH kao buduće zemlje EU.

“Evropski put BiH najviše su rušili upravo evropske zemlje, briselska administracija, dozvoljavajući raznim pojedincima da mešetare i kontaminiraju sistem odlučivanja u BiH, tako i oko sredstava CBBiH.

“Fiskalni savjet je uveden. On nije ustavna kategorija, to je mehanizam koji je uveo visoki predstavnik. On odlučuje kako se raspoređuju sredstva i koliki će biti okvirni budžeti. Ako nema odluke Fiskalnog vijeća ne može se usvojiti nijedan budžet.

Ovaj mangup Schmidt je poništio i to jer se upleo u odluku Fiskalnog vijeća, koji je ranije donio odluku da se dio dobiti CBBIH usmjeri ka zajedničkom računu, oko 40 miliona KM. Zašto će CBBiH dobit?”, upitao je.

“Dragi građani BiH”, kaže Schmidt. “Kakvi građani? BiH ima dva entiteta i tri naroda, kakvi građani? Ovo je antidejtonska formulacija”; kazao je Dodik.

Ponovio je da je Schmidt srušio dogovor o budžetu i Fiskalno vijeće.

“Schmidt i bjelosvjetski hohštapleri sa muslimanima dogovoraju šta će da rade, a onda to prenose u praksu. Pa je dogovoreno da se sa budžetom ne prolazi Predsjedništvo kako bi se izvršio pritisak i da on bude spasioc koji će nešto da uradi.

Viaduct je obična pljačka, organizovana od strane advokatskih klanova iz Banjaluke i Sarajeva, koji su opljačkali RS u procesu koji nije zavrijedio da bude dio arbitraže. Nije predviđeno da arbitražni sud bude u Americi. Sam je sebe proglasio arbitražnim.

Još se nije desilo da zatraženi iznos od nekog faktora, bude u cijelosti odoboren kroz arbitražni proces”, kazao je Dodik.

“Borenović je blizak sa ovim advokatskim kancelarijama, priča se po Banjaluci”, kazao je i dodao da “RS na sraman način gubi 120 miliona KM”.

“Viaduct je prevara vijeka u RS i BiH, u kojoj su učestvovali advokatski klanovi iz Sarajeva i Banjaluke, ali i međunarodni predstavnici, a pridodao se i Schmidt.

“OHR nema ovlaštenja da ovo donosi. Sami se sebi zgadimo kada objašnjavamo da OHR ne smije da interveniše ovako. Raniji visoki predstavnici nisu ovoliko zadirali u Ustav. RS ga ne priznaje kao ni njegove odluke”; dodao je.

“Njegove odluke nisu valjane pravno i ne mogu biti dio pravne prakse u BiH. I da je legitimno izabran ne bi mogao ovo da radi”, kazao je.

“Kada se pojavio spor, RS nije sporila da krajnji platiša bude RS. Mi ćemo ići dalje da ovo raščistimo”, kazao je Dodik.

“Mi ćemo tužiti BiH, jer je Schmidt sebe zaštitio da ne smije niko da ga tuži, nijedan sud. Mi tražimo način za postupak u Njemačkoj protiv njega za sve što je uradio. EU poručujemo da samo ukidanje svih odluka Schmidta koje zadiru u poredak BiH može dovesti do normalizacije i vraćanja na evropski put”, kazao je Dodik.

“Da nije EU dala saglasnost, ovo se ne bi desilo, a nama govore o vladavini prava. Iza svega stoji grupa ljudi koja je sebi osigurala značajan novac.

SAD su promijenile svoju politiku, i mi to podržavamo, jasno su rekli da se neće miješati u unutrašnje stvari drugih zemalja, to je veličanstveno. Ako je to tačno, onda SAD moraju odbaciti OHR kao instrument miješanja u unutrašnje stvari”, dodao je.

“Ovo je krah politike EU. Mi ćemo zaustaviti te aktivnosti. Besmisleno je više da radimo na ovim pitanjima. ”

Dodao je da Schmidt nervozan jer mu se bliži kraj.

“Pod kontrolom pokušava držati svoju ličnu korist, a ne BiH.”

“Ukoliko donese bilo kakvu odluku oko imovine i institucija kulture, on će nas dovesti u poziciju da donesemo odluku o prestanku rada na nivou BiH. Zašto da mi primamo sedam institucija na nivou BiH i da ih plaćamo? Zbog čega?”, upitao je,pišu Vijesti

“Schmidt djeluje kao paničan čovjek, u zemlji u kojoj nije državljanin pokušava da napravi što više sra*a, on je rušilac BiH i biće zapisan u BiH kao takav. Njegove odluke nisu akt institucija.

Pitaćemo Amerikance da se o ovome izjasne. Da li je to njihova politika miješanja u unutrašnje stvari ili će nastaviti da se miješa i da nam zagorčava život”, kazao je Dodik.

“Od ovog trenutka MUP RS će imati trajan nalog da vrši istrage o Schmidtu”, kazao je predsjednik RS.

“Ukoliko Schmidt se drzne i pokuša nešto uraditi sa imovinom, RS će donijeti odluku o samostalnosti. Bolje bi mu bilo da to ne radi. Nećemo to dozvoliti”; kazao je Dodik.

