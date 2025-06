Krajinović: Rizik od visokih temperatura po zdravlje ljudi i životinja je izuzetno velik, a od šumskih požara je na vrhuncu

Zbog ekstremno visokih temperatura zraka, koje lokalno mogu ići i do 41 stepen Celzijusa, Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) izdao je narandžasto upozorenje.

O rizicima koji nam prijete ovih dana razgovarali smo s Bakirom Krajinovićem, meteorologom u FHMZ-u koji naglašava da je vrijeme u Bosni i Hercegovini i dalje pod uticajem polja povišenog zračnog pritiska, ali i dotoka toplije i suhe zračne mase sa jugozapada.

Stabilno vrijeme

– U takvim okolnostima zadržat će se stabilno vrijeme do kraja mjeseca, a ono što nam slijedi danas i sutra jeste kulminacija visokih temperatura zraka. Pored toga, tokom juna ni kapi kiše nije bilo u Mostaru i u Tuzli, a na drugim meteorološkim stanicama po jedan kišni dan sa izuzetno malim količinama padavina i, po svemu sudeći, ovaj juni će biti mjesec s najmanjim količinama padavina u BiH od početka službenih mjerenja – upozorava Krajinović.

Uz neslavne rekorde, kada su u pitanju male količine padavina, prognoze, kaže ukazuju na to da će biti ugroženi rekordi za maksimalne temperature zraka, posebno na sjeveru naše zemlje, gdje se očekuju izuzetno visoke dnevne temperature zraka, ali one i minimalne, jutarnje i večernje će biti dosta visoke.

– To su, dakle, izgledi vremena u narednih desetak dana. Blagi pad temperature očekuje nas u dane vikenda. Međutim, to nije nikakav pad temperatura koji bi trebao opustiti građane, dakle, to je pad temperatura sa 39 na 37 stepeni Celzijusa. Rizik od visokih temperatura, po zdravlje ljudi i životinja, je izuzetno velik. Također, rizik od šumskih požara, s obzirom na to da kap kiše nije pala 27 dana, a temperature prelaze 35 stepeni, je na vrhuncu – govori on.

Podsjeća na to da tokom zime nije bilo dovoljno snijega, kao ni padavina tokom proljeća koje bi popravile vodni bilans tla.

– Moramo se, dakle, prema vodi obazrivo odnositi. Jer, kiše nema ni narednih dana, a ono što očekujemo u julu su lokalni pljuskovi koji nikako neće popraviti stanje vodnog bilansa, a sezonske prognoze ukazuju na to da će i juli i avgust biti s temperaturama daleko iznad prosjeka, čak, četiri do pet stepeni iznad prosječnih mjesečnih temperatura s padavinama koje su manje od 50 posto u odnosu na uobičajene – podvlači Krajinović,piše Avaz

Posebno ukazuje na to da, kada je riječ o najavljenim vrijednostima temperatura zraka, treba voditi računa o tome da su to temperature u hladu.

Tropske noći

– To nisu vrijednosti temperatura na otvorenom, direktnom suncu, na asfaltu, na parkingu, autobusnim i tramvajskim stajalištima i na bilo kojem drugom otvorenom prostoru. Tu su temperaturne vrijednosti daleko više – upozorava ovaj meteorolog.

Ukazuje i na to da postoji rizik od tropskih noći, budući da vjetar mijenja svoj pravac.

– Do sada smo imali sjeverac koji je donekle donosio osvježenje kada su u pitanju jutarnji i večernji sati. Narednih dana dominirat će jugo, a u takvim okolnostima dodatno će biti izražen osjet nelagode ovako visokih temperatura zraka. Tako da će i one minimalne vrijednosti temperature u večernjim satima biti dosta visoke – kaže Krajinović.

