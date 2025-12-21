U novogodišnjoj noći tri znaka horoskopa doživljavaju čudo

Početak Nove godine uvijek je obojen snažnom i nepredvidivom energijom, jer novogodišnja noć zatvara jedno poglavlje i otvara drugo, noseći važne poruke sudbine.

Uticaj Mjeseca i naglašeni aspekti Venere pojačavaju emocije, neočekivane susrete i iznenadne preokrete za neke znakove horoskopa.

Pojedini znakovi horoskopa ovu noć će pamtiti po radosti i lijepim dešavanjima, dok bi se drugi mogli suočiti sa napetošću, razočaranjima ili pogrešnim izborima. Zvijezde jasno poručuju nekima se osmijehnu, a nekima savjetuju oprez.

Lav, Vaga i Strijelac u novogodišnjoj noći biće u centru pažnje i osjećaće se voljeno, viđeno i posebno.

Za Raka, Škorpiju i Jarca bilo bi najbolje da ostanu kod kuće. Tako će sačuvati energiju i mirnije ući u Novu godinu.

Lav – u centru pažnje, ne slučajno

Lav u novogodišnjoj noći ulazi u centar pažnje, i to ne slučajno. Sudbinski susret, neočekivano priznanje ili emotivni trenutak koji se pamti obilježava ovu noć. Lav dobija potvrdu da je na pravom putu – i emotivno i životno.

Ovo je noć u kojoj Lav sija, privlači sreću i ulazi u Novu godinu sa osmijehom.

Vaga – voljeno i posebno

Za Vage, novogodišnja noć nosi snažan emotivni naboj. Moguće je pomirenje, nova simpatija ili produbljivanje postojećeg odnosa. Vage koje izađu i okruže se ljudima osjećaće se voljeno, viđeno i posebno. Ulazak u Novu godinu donosi osjećaj mira i nade.

Strijelac – iznenađenje

Strijelca čeka prijatno iznenađenje – poziv, poruka ili susret koji nije planiran, a donosi iskrenu radost. Ova noć može označiti početak nove avanture, putovanja ili odnosa. Strijelac ulazi u Novu godinu rasterećen i inspirisan.

Ovim znakovima horoskopa je bolje da novogodišnju noć provedu kod kuće:

Škorpija – bolje bez nepotrebne drame

Škorpije su u novogodišnjoj noći preosjetljive. Moguće su ljubomora, pogrešna tumačenja i konflikti koji kvare veče. Umjesto izlaska, Škorpiji više prija mir, tišina i blisko okruženje. Kod kuće će sačuvati energiju i izbjeći nepotrebne drame.

Jarac – iscrpljeni

Jarčevi ulaze u novogodišnju noć iscrpljeni. Previše obaveza i unutrašnjeg pritiska čini ih nervoznim i sklonim nesporazumima. Izlazak može donijeti frustraciju umjesto zabave. Mirna noć i rano povlačenje u san donose bolji početak godine.

Rak – samoća liječi

Rakovi su u ovoj noći posebno emotivni i okrenuti prošlosti. Gužva i buka mogu ih dodatno opteretiti i izazvati tugu. Najbolje će se osjećati u toplini doma, uz bliske osobe ili u samoći koja liječi. Tako će u Novu godinu ući stabilniji i smireniji, piše Krstarica.

