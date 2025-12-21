Jedna neočekivana namirnica diže šećer do plafona: Niko ne zna, a bolje da je i nema u kući

Ako pažljivo pratite unos kalorija, pazite na šećer i maksimalno ste smanjili slatkiše, vjerovatno ste se odrekli većine omiljenih čokoladnih i voćnih poslastica.

Međutim, možda niste svjesni da jedna slana namirnica može povećati šećer u krvi. A opet, neke namirnice koje djeluju slatko ispostavi se da zapravo snižavaju šećer. Čudno, zar ne?

Riječ je o kobasicama.

U gotovo svim vrstama kobasica dodaje se šećer kako bi se poboljšao ukus, produžio rok trajanja, ali i postigla željena tekstura i boja, objašnjava pitaj.pro.

Iako je količina šećera mala, njegovo prisustvo u kombinaciji s ostalim sastojcima u kobasicama može izazvati nagli porast šećera u krvi, kao i pojačanu želju za dodatnim unosom hrane.

Zato sljedeći put kada posegnete za kobasicama, obavezno pročitajte deklaraciju. Male količine šećera koje se u njima nalaze možda djeluju bezazleno, ali u kombinaciji s mastima i aditivima mogu poremetiti onu osjetljivu ravnotežu u tijelu.

Često se ispostavi da nije sve onako kako izgleda. Dok mnogi izbjegavaju kolače, gazirane sokove i čokoladu, prava „šećerna zamka“ često se krije u nečemu sasvim neočekivanom.

Najbolje rješenje? Probajte domaću varijantu – bez skrivenih dodataka, jer tada znate šta jedete i kakvi su sastojci, prenosi Novi.

