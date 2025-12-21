Uz ovih 9 savjeta pripremićete auto za zimu

Zimske gume

Ako još niste stavili zimske gume, krajnje je vrijeme. Već na temperaturama od sedam stepeni i niže zimske gume nude bolje prianjanje od ljetnjih.

Dodajte antifriz

U tečnost za pranje stakala dodajte sredstvo protiv smrzavanja – u prodavnicama postoje i gotove mješavine. Tako se dizne neće lediti, a stakla će uvijek moći da se očiste.

Očistite stakla

Da se stakla iznutra ne bi maglila, treba ih redovno čistiti – sada je pravi trenutak. Koristite klima-uređaj i zimi, jer on izvlači vlagu iz vazduha.

Provjerite metlice brisača

Za dobru vidljivost obavezno provjeri metlice brisača i po potrebi ih zamijenite, kako ne bi ostavljale tragove na staklu.

Očistite cijeli automobil od snijega

Kod vozila prekrivenog snijegom ne treba čistiti samo prednje i zadnje staklo, već i bočna stakla, haubu i krov. U suprotnom, možete dobiti kaznu, pa čak i ostati bez vozačke dozvole.

Podmažite brave

Kod starijih automobila preporučuje se podmazivanje brava kako se ne bi zaledile. Silikonska mast na zaptivkama vrata sprečava da se vrata zalijepe od leda.

Provjerite opremu

Tokom zime u automobilu bi trebalo da imate ručnu metlu za snijeg, strugač za led, lampu, rukavice, kablove za paljenje, vuneno ćebe i malu lopatu za snijeg. Tako si spreman za svaku situaciju. I vozila sa pogonom na sva četiri točka treba da imaju lance za snijeg, jer oni pružaju bolju stabilnost i trakciju, a na planinskim prevojima mogu biti obavezni i za 4×4 vozila.

Skinite jakne

Zvuči banalno, ali svi putnici bi u automobilu trebalo da skinu debele jakne. Razlog je što sigurnosni pojas preko debele odjeće ima previše “lufta”, što povećava rizik od povreda u sudaru.

Prilagodi stil vožnje

Na kraju, bezbjednost zimi najviše zavisi od načina vožnje. Planirajte dovoljno vremena, vozite predvidljivo i sa većim razmakom. Put kočenja je na klizavim putevima duži. Izbjegavajte nagle pokrete volanom, iznenadna dodavanja gasa i oštra kočenja. Vozila sa prednjim pogonom se generalno lakše voze po snijegu jer pogonski točkovi “vuku” auto u željenom pravcu. Automobili sa zadnjim pogonom lakše proklizavaju ako se doda previše gasa. Pogon na sva četiri točka pomaže pri polasku, ali ne poboljšava kočenje i bočnu stabilnost u krivinama u odnosu na prednji ili zadnji pogon, prenosi Telegraf.

