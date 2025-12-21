Svaštara

Stiže zimski solsticij i donosi ozbiljne turbulencije: Ova tri horoskopska znaka čekaju teški dani

7.0K  
Objavljeno prije 55 minuta

Zimski solsticij, koji nastupa u nedjelju, 21. decembra, označava trenutak kada Sunce ulazi u znak Jarca i zvanično počinje zima. U astrologiji, ovaj datum simbolizira završetak jednog životnog ciklusa i početak novog, period introspekcije, preispitivanja odluka i postavljanja dugoročnih ciljeva.

 Shutterstock

Astrološki gledano, energija zimskog solsticija donosi snažne promjene, posebno u oblasti karijere, finansija i međuljudskih odnosa. Ipak, neće svi horoskopski znakovi ovu energiju osjetiti na isti način. Prema astrološkim tumačenjima, tri znaka mogla bi se suočiti s izazovima i turbulencijama, zbog čega bi 21. decembra trebali biti posebno oprezni.

Blizanci

Neočekivani nesporazumi i sukobi mogu se pojaviti kako na poslovnom, tako i na privatnom planu. Savjetuje se smirenost i izbjegavanje naglih odluka, jer impulzivne reakcije mogu donijeti dugoročne posljedice.

Lav

Pritisak vezan za ugled, status ili društvene obaveze mogao bi dovesti do emocionalne i mentalne iscrpljenosti. Zimski solsticij od Lavova traži povlačenje i razmišljanje, a ne ishitrene poteze. Pažljivo vagajte svaku odluku.
Vodolija

Moguće su iznenadne promjene u prijateljskim ili partnerskim odnosima, što može stvoriti osjećaj nesigurnosti. Strpljenje i unutrašnja ravnoteža bit će ključni. Pretjerano insistiranje na svom stavu moglo bi dovesti do udaljavanja dragih osoba.

Za ostale horoskopske znakove, zimski solsticij donosi priliku za novi početak, lično jačanje i postavljanje stabilnih temelja za naredni period. Energija Jarca podsjeća da su disciplina, strpljenje i dugoročna vizija važniji od trenutnog zadovoljstva, ali za pomenuta tri znaka ovaj period nosi dodatne izazove koje treba mudro savladati. prenosi radiosarajevo.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh