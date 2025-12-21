Tvoj horoskopski znak otkriva: Do Nove godine te čeka otkaz ili povišica, evo šta ti donose zvijezde

Do kraja godine nema skrivanja – otkaz ili povišica do Nove godine glavna su tema. Neki znakovi će slaviti, drugi će se češkati po glavi i pitati gdje su pogriješili. Zvijezde jasno pokazuju ko ide gore, a ko mora da se sabere.

Ovan

Za tebe, Ovne, sve ide kao podmazano. Radiš brzo, direktno, i šef konačno vidi tvoju energiju. Povišica stiže, ali pazi da je ne potrošiš na gluposti.

Bik

Bikovi, sigurnost vam je svetinja, ali zvijezde kažu da se klima trese. Ako si se uljuljkao, može doći do otkaza. Spas je da pokažeš da znaš više nego što misle.

Blizanci

Kod Blizanaca sve ide na priču i kontakte. Do Nove godine može se desiti bonus ili nagrada, ali pazi da ne obećaš više nego što možeš ispuniti.

Rak

Rakovi su se mučili, ali sada dolazi mir. Nema otkaza, nema drame – stabilnost je ključ. Ako tražiš povišicu, moraćeš je zatražiti direktno.

Lav

Lavovi, vi ste na sceni. Do kraja godine stiže povišica i priznanje. Samo nemoj da se uobraziš – kolege sve vide.

Djevica

Djevice su pedantne, ali sada se traži fleksibilnost. Ako se ukočiš u detaljima, može doći do problema. Ako malo popustiš, povišica je tu.

Vaga

Vage se klackaju – otkaz ili povišica, sve zavisi od tvog stava. Ako pokažeš inicijativu, ideš gore. Ako ostaneš pasivan, može uslijediti hladan tuš.

Škorpija

Škorpije, spremite se – preokret dolazi. Može biti otkaz, ali isto tako i velika povišica. Sve zavisi od toga igraš li otvoreno ili skrivaš karte.

Strijelac

Strijelčevi, vi ste miljenici zvijezda. Do Nove godine stiže povišica ili nova prilika. Samo nemoj da se rasipaš – drži fokus.

Jarac

Jarčevi, radili ste tiho, ali uporno. Sada dolazi povišica kao nagrada. Otkaz? Ni na vidiku.

Vodolija

Vodolije, kod vas ništa nije standardno. Do kraja godine stiže iznenađenje – može biti i otkaz, ali i neočekivana povišica. Sve zavisi od toga koliko ste spremni da rizikujete.

Ribe

Ribe, slušajte osjećaj. Ako vam intuicija kaže da tražite povišicu, uradite to. Otkaz? Samo ako ignorišete signale.

Do kraja godine jasno je – otkaz ili povišica do Nove godine stoji pred svakim znakom. Nekima će se trud isplatiti kroz nagradu i priznanje, dok će se drugi morati suočiti s neprijatnim iznenađenjem.

Zvijezde su bacile kocku, a na tebi je da iskoristiš priliku ili da se pripremiš na promjenu, prenosi Novi.

Facebook komentari