Pet horoskopskih znakova koje u 2026. čekaju financijski uspjesi…

Nadolazeća 2026. godina donosi izvanredne financijske prilike za pet horoskopskih znakova kojima će svemir biti posebno naklonjen. Novac će, čini se, zarađivati s lakoćom, često kao rezultat malih, svakodnevnih navika koje će do kraja godine donijeti značajnu razliku.

ljuč uspjeha leži u održavanju mirnog i optimističnog stava prema financijama, čak i u danima kada se čini da troškovi nadmašuju prihode. Pozitivan stav privlači obilje, a iako svatko može primijeniti ovaj savjet, astrolozi ističu da će za ovih pet znakova 2026. biti ključna godina za postizanje velikog financijskog uspjeha, piše YourTango.

Rak

Na samom početku 2026. godine Jupiter će se kretati u znaku Raka, gdje ostaje sve do srpnja. Budući da je Jupiter planet novca, njegov boravak u vašoj prvoj kući donosi osobnu ekspanziju na više razina. Očekujte porast samopouzdanja i optimizma, što će privući nove prilike. Ovo je idealno vrijeme da se usredotočite na novi posao, veću zaradu ili ostvarenje drugih važnih ciljeva.

Nakon 30. lipnja, Jupiter prelazi u Lava, vašu drugu kuću novca, gdje će se zadržati sve do srpnja 2027. godine. Time započinje razdoblje financijskog prosperiteta s naglaskom na osobnim vrijednostima. Jupiter u drugoj kući donosi brojne prilike za rast, kako osobni tako i profesionalni. Novac ćete privlačiti gotovo bez napora kroz promaknuća, uspješna ulaganja i druge financijske pothvate. Važno je pametno upravljati novostečenim resursima kako bi potrajali i nakon što Jupiter promijeni znak.

Strijelac

Strijelcima će ekspanzivni Jupiter boraviti u osmoj kući sve do 30. lipnja, donoseći prilike za povećanje prihoda kroz ulaganja, zajmove i hipoteke. Ovo je često period kada ljudi uspijevaju otplatiti dugove, što im u konačnici povećava raspoloživi novac. Osma kuća također vlada nasljedstvom i zajedničkim financijama, pa ako imate partnera, i on bi mogao financijski napredovati, što će i vama donijeti korist.

Tijekom 2026. godine, Saturn i Neptun u Ovnu formirat će trigon s vašim Suncem, što doprinosi većoj stabilnosti i olakšava zadržavanje novca koji privučete. Posebno sretno razdoblje očekuje vas od 19. svibnja do 13. lipnja, kada će i Jupiter i Venera, oba financijska planeta, prolaziti kroz vašu osmu kuću, čineći ovo odličnim periodom za vaše financije.

Jarac

Za Jarčeve je ključan datum 30. lipnja, kada Jupiter ulazi u Lava i započinje jednogodišnji tranzit kroz njihovu osmu kuću, koja upravlja tuđim novcem. Očekujte rast prihoda od ulaganja, partnerstava ili čak preko bračnog partnera. Ako ste u vezi, ova planetarna energija donosi financijski potencijal ne samo vama, već i vašem partneru. Ovo je također idealno vrijeme za otplatu dugova, što će vam osloboditi dodatna sredstva.

Osma kuća povezana je i s nasljedstvom pa ni takvi dobici nisu isključeni. Godina za vas počinje vrlo pozitivno – od 1. siječnja do 10. veljače Venera će biti u vašoj prvoj kući, čineći vas privlačnijima drugima. Već 17. siječnja prelazi u vašu drugu kuću novca, što dodatno pojačava izglede za sjajnu financijsku godinu.

Blizanci

Blizancima će Jupiter, planet sreće i ekspanzije, u prvoj polovici godine, točnije od 1. siječnja do 30. lipnja, prolaziti kroz drugu kuću prihoda. Iako se ovo polje prvenstveno odnosi na zarađeni prihod, prilike za dobitak od ulaganja također nisu isključene. U ovom razdoblju možete očekivati povišicu, bonus ili neki drugi oblik dodatne zarade. Otvorit će vam se nove prilike za bolje plaćen posao, a ako ste samozaposleni, možete se nadati većem obujmu posla.

Dodatnu dozu sreće donosi Venera, koja će se od 19. svibnja do 13. lipnja pridružiti Jupiteru u vašoj drugoj kući novca, čineći ovo razdoblje izuzetno povoljnim za financijski napredak.

Lav

Lavovima se velika promjena događa 30. lipnja, kada Jupiter ulazi u njihovu prvu kuću. To označava početak sretne godine za ekspanziju na svim životnim poljima, uključujući i financije. S Jupiterom u svom znaku bit ćete sretniji, privlačniji i opušteniji, što će vam pomoći da s lakoćom privučete druge ljude i prilike. Vaše samopouzdanje bit će na vrhuncu pa ćete se lakše odvažiti na korake o kojima ste dugo sanjali, poput pokretanja vlastitog posla ili prijave za posao iz snova.

Dodatnu stabilnost donosi Saturn u Ovnu, koji će tranzitom kroz vašu devetu kuću pozitivno utjecati na financije. Istovremeno, Uran, koji 28. travnja ulazi u Blizance i vašu 11. kuću, donijet će jedinstvene i neočekivane prilike te vam pomoći u umrežavanju. Sve zajedno, ovo čini 2026. fenomenalnom godinom za financije, piše index.

