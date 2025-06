Čović je zaustavio EU put BiH i ‘izabrao’ Dodika

Nakon što su stranke Trojke, podržane opozicijom iz RS-a krenule u nikad dovršenu rekonstrukciju vlasti na državnom nivou, nastale su blokade, za koje u prvom redu isključivi krivac nije SNSD, već HDZ BiH.

Situaciju oko izbacivanja SNSD-a iz vlasti, HDZ je pokušao iskoristiti za vlastitu korist, te u prvi plan kao uslov istakao usvajanje izmjena Izbornog zakona.

“Usvojiti Izborni zakon, usvojiti Zakon o VSTV-u, Zakon o Sudu BiH i riješili smo pitanje unutarnje stabilnosti i europskog puta, odmah”, poručio je lider HDZ-a Dragan Čović.

Bilo je jasno da Čovićeve zahtjeve da se unutar FBIH uspostave dvije federalne jedinice niko neće prihvatiti, no to su u HDZ-u od početka i znali. Bio je to smišljeni i uspješan plan spašavanja SNSD-a. Bilo je to jasno i kroz Čovićevo odbijanje da na dnevni red dođe imenovanje ministra sigurnosti BIH iz reda opozicije u RS,pišu Vijesti

Tek su naivni vjerovali da Dragan Čović neće biti partner onih koji urušavaju institucije BIH ili da će morati birati strane. Pa makar ona druga bila i proevropska.

Umjesto partnerstva sa Briselom, Dragan Čović u pravilu bira partnerstvo sa glavnim kočničarem tog puta i najistaknutijim ruskim igračem na ovim prostorima – Miloradom Dodikom, a u čemu ima punu podršku zvaničnog Zagreba.

