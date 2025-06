Konaković razotkrio sve o dolasku rabina i pokušaju iz Mostara: Dosta je!

On je ovo pitanje nazvao važnom vanjsko-političkom temom, koja nanosi veliku štetu BiH na međunarodnoj sceni.

“Zvanično sam za konferenciju saznao pred sami put u Prag, 11. juna ujutro, kada smo od gospodina Kožemjakina dobili informaciju da će se za pet dana održati vrlo važna konferencija rabina u Sarajevu.

Odmah smo tu informaciju proslijedili nadležnim institucijama”, rekao je Konaković i pojasnio da je obaviještena i Direkcija za koordinaciju policijskih tijela i Ministarstvo sigurnosti.

Rekao je da je nakon nekoliko sati, nakon što je MVP uradio svoj posao, dobio informaciju da je konferencija otkazana.

“Saznajemo da je bilo pritisaka da se ova konferencija održi u Mostaru ili Banja Luci, ipak su se odlučili za Sarajevo, ali ne preko zvaničnih institucija. Stiže potom neki email koji preuzima HMS, tu vijest preuzima veliki broj medija, što dovodi do neprimjerenih reakcija poput Adnana Delića pozivom na zabranu skupa. I sve to dobija mnogo šire dimenzije. Potom hotel Swiss javlja organizatorima da ima procjenu da bi mogao biti sigurnosni problem. Ko je, kako je, zvanično, nezvanično – ljudima iz hotela dao jednu tako opasnu informaciju”, rekao je Konaković.

Rekao je da je razgovarao sa OSA-om te da nije bilo takve sigurnosne procjene.

“Dolazi do otkazivanja, do reakcije u kojoj se traži čak i blokiranje EU puta BIH. Odmah da kažem Evropskoj komisiji, njihovom portparolu, u kojem optužuje institucije BiH da su dale pa povukle saglasnost, da se hitno izvini institucijama BIH, ako je tačno da je to rekao. Institucije niti su davale niti povlačile dozvole. Dešava se hajka na Sarajevo, na temi na kojoj se optužuje za nešto što u ovom gradu nije zabilježeno. Bošnjaci su u Drugom svjetskom ratu spašavali Hagadu, a danas oni koji veličaju zločince iz Drugog svjetskog rata koji su progonili i ubijali Jevreje drže moralne pridike”, rekao je Konaković.

On je pozvao rabine da ne upadaju u te političke zamke te je najavio razgovore s njima i sa Jevrejskom opštinom u Sarajevu.

“Ne prolazi pokušaj da se prikažu Bošnjaci kao radikalni. Nećemo to dozvoliti. Sve ćemo na čistac izvesti. Nespretna interpretacija u medijima, Delić mora shvatiti odgovornost. To je jedino što se može dovesti u vezu s institucijom”, rekao je Konaković.

Podržao je reakciju reisul-uleme Kavazovića te pozvao vjerske lidere da se uključe u ovu temu te je rekao da se vodi ciljana kampanja,pišu Vijesti

“Čović, Dodik, mediji u Hrvatskoj od Sarajeva prave ono što nije bilo, niti će ikada biti. Ali ovo nije pozornica koja šuti. Mi smo prije 30 godina doživjeli što niko nakon Holokausta nije”, rekao je Konaković.

Rekao je da Delić neće biti smijenjen, ali da jeste pogriješio te se nada da će mu ovo pomoći da bude bolji u budućnosti.

