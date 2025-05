Šef infektivne klinike : Liječenje leptospiroze traje do 10 dana, može izazvati krvarenja, prenose je i psi

Nakon što je proglašena epidemija u Sarajevu zbog pojave zarazne bolesti leptospiroze, javio se veliki interes javnosti o tome šta predstavlja ova bolest te koliko je ustvari opasna. Pojedini građani su u strahu, a nečistoća grada je zabrinjavajuća.Smeće se odlaže pored kontejnera, ulice su prljave, a glodari urinom prenose ovu zaraznu bolest. O ovoj temi razgovarali smo sa šefom Klinike za infektivne bolesti na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, prim. prof. dr.sc.med. Rusmirom Baljićem, koji je za portal „Avaza“ danas izjavio da je trenutno na ovoj klinici hospitalizirano pet pacijenata koji imaju kliničku sliku karakterističnu za leptospirozu.

Simptomi leptospiroze

– Klinička slika leptospiroze može varirati, od blage do opasne po život. Podrazumijeva povišenu tjelesnu temperaturu, opću slabost i malaksalost, glavobolju, kašalj, poremećaj funkcije jetre i bubrega, u rijetkim slučajevima i meningitis, ali i krvarenja. Pacijenti koji su trenutno smješteni u Klinici za infektivne bolesti imaju srednje težak do teži klinički oblik bolesti, ali na sreću, do sada nismo imali niti jedan slučaj najteže forme ovog oboljenja: Weilove bolesti – kazao nam je prim. prof. dr.sc.med.

Kako je izjavio za naš medij, prvi slučaj koji je naknadno potvrđen laboratorijskim testovima je primljen u Kliniku za infektivne bolesti 07. maja ove godine.

Upitali smo prim. prof. dr.sc.med. Baljića koliko traje proces liječenja, a kako je odgovorio, to ovisi o kliničkoj slici i izboru antibiotika. Liječenje traje 7 do 10 dana, kaže nam on.

Mjere prevencije

– Ukoliko je moguće potrebno je izbjegavati kontakt s potencijalno kontaminiranim površinama, prvenstveno ako se radi o boravku u podrumskim prostorijama ili na otvorenim prostorima gdje su primijećeni glodari. Također izbjegavati boravak u stajaćim vodama ili na onečišćenim obalama rijeka. Treba voditi računa o pravilnom odlaganju otpada i naravno adekvatna lična higijena, pogotovu nakon boravka u području koje može biti kontaminirano – kazao nam je prim. prof. dr.sc.med. Baljić.

Na pitanje da li je ranije ovakvih slučajeva bilo na području Kantona Sarajevo, kazao nam je da je pojedinačnih slučajeva bilo, ali prvi put su se javili u ovolikom broju i za relativno kratak vremenski period u Kantonu Sarajevo,piše Avaz

Širenje zarazne bolesti

Upitali smo i koliko brzo se bolest može proširiti s obzirom na to da je zabilježena na području Novog Grada, dakle koliko je potrebno vremena da se proširi eventualno i na druge općine u KS.

– Teško je odgovoriti na ovo pitanje. Bolest se ne prenosi sa čovjeka na čovjeka tako da na ovo utiču drugi faktori, prvenstveno pojava glodara (miševi, pacovi) ali i neki kućni ljubimci je mogu prenositi, najčešće psi. Iako se bolest javlja sporadično ponekad je moguće brzo širenje. Jedan od primjera je epidemija u rudniku u Zenici prije oko 20 godina, ali kod nas se radi o potpunom drugačijem okruženju – zaključio je prim. prof. dr.sc.med.

