Vladavina Bika im donosi obilje (od 20.4.): Ove znakove Zodijaka čekaju veliki dobitci!

20.4. blistavo Sunce prelazi u Bika, uvodeći sezonu stabilnosti, prosperiteta i prizemnog obilja. Za tri sretna horoskopska znaka ovo kozmičko kretanje signalizira veliku prekretnicu na financijskom planu.

Uz Sunce koje osvjetljava znak kojim vlada Venera — planet luksuza i vrijednosti — bogatstvo u svim svojim oblicima može početi slobodnije teći. Zamislite neočekivane dobitke, uzbudljive ponude za posao, velikodušne darove, isplativa ulaganja ili čak pravne odluke koje idu u vašu korist.

Ako ste vizualizirali napredak—kao što je udvostručenje vašeg prihoda ili konačno postizanje te financijske prekretnice—ovaj tranzit bi mogao biti vaš trenutak.

Svemir je otvoren za poslovanje. A za nekoliko sretnih znakova, obilje je spremno sletjeti u vaše krilo. Držite oči otvorene, namjere usredotočene, a način razmišljanja usklađen s rastom. Veliki dobici su bliže nego što mislite.

Bik

Za Bikove je ovo glavno razdoblje. Sunce je u Vašem znaku od 20.4., Merkur ulazi u Bika 3.5., mlad Mjesec 16.5. pada u Biku, a Mars ulazi u Vaš znak 18.5. Uz to, Jupiter tijekom cijele sezone boravi u Raku i gradi skladan odnos prema Biku, što daje podlogu za rast koji se može zadržati i pretvoriti u nešto stabilno. Ovo je sezona u kojoj napokon možete bolje naplatiti ono što već znate, radite ili gradite mjesecima.

Kod Bikova obilje dolazi kroz jasnije postavljanje cijene, ozbiljniji odnos prema vlastitom radu, bolju organizaciju i spremnost da se prekine s navikom podcjenjivanja samih sebe. Prvi dio sezone služi procjeni i sređivanju terena.

Sredina svibnja/maja otvara novi ciklus, a kraj donosi energiju za akciju. Ako ste čekali trenutak u kojem više ne morate objašnjavati zašto nešto vrijedi, ova sezona ide upravo u tom smjeru. Ljudi će lakše prepoznati kvalitetu, a Vi ćete imati više snage da je branite bez kolebanja.

Ta kombinacija često donosi konkretnu financijsku korist. Iz same strukture tranzita može se zaključiti da Bik u ovoj sezoni ima najjaču mogućnost za osobni i materijalni pomak.

Rak

Rakovi imaju jedan od najzanimljivijih položaja u ovoj sezoni zato što Jupiter i dalje boravi u Vašem znaku, a Sunce iz Bika 11.5. gradi sekstil s Jupiterom. Uz to, sama sezona Bika za Rakove aktivira područje kontakata, podrške, mreže ljudi, publike i dugoročnih ciljeva, a 19.5. Venera prelazi u Raka i dodatno pojačava privlačnost, osjećaj vrijednosti i otvorenost prema pomoći koja dolazi kroz odnose.

Kod Rakova se obilje ovdje veže uz ljude, preporuke, suradnje, klijente, prijatelje, zajedničke projekte i sve ono što raste kroz povjerenje. To može biti razdoblje u kojem dobar kontakt otvara vrata koja su mjesecima stajala zatvorena. Može biti i trenutak kada nešto što je dugo bilo samo ideja dobije ozbiljniju publiku, podršku ili tržište.

Rakovi u sezoni Bika 2026. ne trebaju glumiti tvrdoću. Njihova prednost leži u osjećaju za pravi odnos, pravi trenutak i stvarne potrebe drugih ljudi.

Kad se tome pridruže Jupiterova širina i Venerin ulazak u znak, otvara se vrlo realna šansa za rast prihoda i veću sigurnost. To je zaključak koji proizlazi iz sklada između Jupiterova položaja u Raku i zemljane, praktične energije Bika.

Djevica

Djevica je treći znak kojem ova sezona ide vrlo ozbiljno u korist. Razlog je jednostavan i astrološki čist: Sunce u Biku, Merkur u Biku, mlad Mjesec u Biku i kasnije Mars u Biku svi grade skladan zemljani odnos prema Djevici.

Tome se pridružuje i Jupiter u Raku, koji prema Djevici gradi sekstil. Kad se spoje zemlja i voda na ovakav način, dobiva se podloga za sporiji, ali vrlo pouzdan napredak. Za Djevicu to često znači urednije poslovanje, bolju naplatu, kvalitetnije klijente i osjećaj da stvari napokon dolaze na svoje mjesto.

Ovdje se novac ne pojavljuje kroz dramatičan obrat, već kroz dobru procjenu, disciplinu i sposobnost da se ono što je bilo rasuto dovede u red. Djevice mogu jako dobro proći ako u ovom razdoblju srede cjenik, ugovore, raspored, način komunikacije s klijentima ili model rada koji im već dugo traži doradu.

Pun Mjesec u Škorpionu 1.5. dodatno može donijeti važan razgovor, odluku ili informaciju koja mijenja plan. Mlad Mjesec 16.5. otvara novu financijsku i poslovnu etapu, a Mars u Biku pred kraj sezone daje volju da se sve to provede bez odugovlačenja. Iz ove kombinacije lako je vidjeti zašto Djevica spada među znakove kojima vladavina Bika 2026. može donijeti ozbiljan osjećaj rasta i sigurnosti.

Suzana Dulčić/ATMA

