Ljetna sezona je sve bliže: Donosimo cijene ljetovanja u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Turskoj

Nagla i vrtoglava poskupljenja u većini turističkih destinacija izvan BiH su gotovo zaustavljena, ali su i dalje visoke cijene u brojnim odmaralištima. Iako nemali broj naših građana ljetuje od susjednih Hrvatske i Crne Gore, do Albanije, Grčke, Turske, Egipta i brojnih drugih destinacija, ipak, većina ne može sebi priuštiti takvu vrstu godišnjeg odmora.

Rane rezervacije

Tako sedmodnevni all inclusive paket u hotelima s pet zvjezdica u Albaniji u špici sezone košta približno 1.300 KM po osobi, dok se za djecu, uglavnom, od pet do 12 godina računa popust od 50 posto, a gratis je za dijete uzrasta do pet godina.

Sedmodnevni paket-aranžmani u antalijskoj regiji, koji uključuju all inclusive uslugu, kreću se, uglavnom, od 2.500 do 5.000 KM, pa i više u zavisnosti od hotelskog smještaja, a za najmanje dvije osobe. Kada je riječ o egipatskoj Hurgadi, turističke agencije za rane rezervacije nude aranžmane po istom modelu, odnosno all inclusive, po cijeni od 999 KM do 2.749 KM tokom jula i avgusta.

U Dubrovniku odmor na bazi all inclusive dnevno košta od 229 do 699 KM po osobi, a na Orebiću se dnevni polupansion po osobi kreće od 219 KM do 297 KM. Smještaj u hotelu s četiri zvjezdice u Podacama po modelu all inclusive za jednu osobu dnevno košta između 342 i 379 KM. Noćenje s doručkom u hotelima s četiri zvjezdice u Tučepima se kreće od 239 KM do 558 KM.

Povoljni Neum

Uglavnom, riječ je o cijenama za rane rezervacije, a kada je riječ o crnogorskom primorju, noćenje s doručkom u Budvi, u hotelu s četiri zvjezdice košta od 160 KM do 298 KM. U Bečićima su cijene nešto niže, pa noćenje s doručkom po osobi košta između 143 KM i 182 KM, također, u hotelu s četiri zvjezdice.

Na našem Jadranu cijene su najpovoljnije, pa se u Neumu tokom ranih rezervacija dnevni polupansion u hotelima s četiri zvjezdice može pronaći po cijeni od 139 KM do 193 KM po osobi, i to na vrhuncu sezone.

Pad od tri posto

Novo istraživanje Evropske komisije za putovanja (ETC) pokazuje da je ukupna namjera za putovanja samo za tri posto niža nego lani od ukupno 72 posto onih koji imaju namjeru da putuju ove godine. Međutim, navedeno je i da putnici širom Evrope planiraju duže boravke i da će trošiti više.

