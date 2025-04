Opozicija iz RS: Čovićeva djela govore da je Dodik vitalni hrvatski interes

Božović je rekao da je poruka građanima da budućnost zavisi od mudrosti predstavnika te tri stanke koji štite udtavni poredak BiH definisan Dejtonom, a time i Ustav RS.

“Naš prioritet je da otkočimo procese u RS, ali i na nivu BiH da se ponude rješenja za ubrzan rast i razvoj, da usvajamo potrebne zakone. Za pokrenemo borbu protiv kriminala i korupcije i time pomognemo dizanju standarda svih građana BiH. Postoji čvrsta volja da se stvari pomjere s mrtve tačke. Vjerujemo da iz oke krize možemo izaći.

Zato tražimo partnere u političkim partijama koje imaju kapacitet i legitimitet da donose odluke u skladu sa Dejtonom. SDS i naši koalicioni partneri su čvrsto opredjeljni da nećemo pokleknuti. Na putu koji smo izabrali štitimo interese RS u okviru BiH I interese svih naših sugrađana iz Srpske, od Novg Grada do Trebinja”, istakao je Božović.

Predsjednik liste Za pravdu i red išef Kluba poslanika te stranke u NS RS rekao je da su ratno-huškačke strukture dovele zemlju na ivicu sukoba.

“Mi smo spremno da preduzmumom korake koji će ići u pravcu rješavanja krize, destrukcije i katastrofalne situacije u RS i BiH. Potrebno je preduzeti korake kako bi se deblokirale institucijr i riješila kriza. Napravili smo platformu za izlaz iz krize koju ćemo uputiti svima sem SNSD-a, sa kojim nema saradnjeiI koji je generator krize. Ta platforma će biti prihvatljiva svima jer za cilj ima poštovanje Dejtona, normalan rad institucija Vijeća minstara i Doma naroda PS BIH koji je sada blokirala osovina HDZ – SNSD.

Naš zadatak je da riješimo pitanja građana, izmjene Izbornog zakona umjesto tenzija. Mi imamo legitimitet. HDZ I SNSD provode teror manjine nad većinom. To nema nigdje u svijetu. Strpljivi smo, neće nas eliminidati. Ne trčimo za vlašću, nudimo rješenje”, naglasio je Vukanović.

On je dodao da za borce VRS kojima se vode sudski postupci pred Sudom BiH važi Zakon BiH i za njih ne važe zakoni koje je donijela NS RS.

“S druge strane, imate jednog uzurparora (Milorada Dodika, prim.aut.) koji je sebe stavio u centar. Inspektori SIPA-e su prije neki dan bili ispred sjedišta Vlade RS u Lukavici. Zašto nisu bili uhapšeni oni za kojima je raspisana poternica ako se poštuju zakoni I odluke Narodne skupštine. Hapsite Srbe I borce VRS, njih stotine su uhapsili kadrovi SNSD-a, od Sredoja Novića do Darka Ćuluma. Dodik nije rekao da je strašno šta rade. Gdje je Mahmuljin i zašto proces protiv Atifa Dudakovića traje 7 godina, to od Dodika niste čuti, on interesuje samo sebe”, podsjeća Vukanović,pišu Vijesti

Delegat PDP-a u Domu naroda PS BiH Nenad Vuković da je za BiH jedan od najvažnijih zadataka put kao EU, da se usvoje potrebni zakoni i odredi pregovarač, Srbin iz RS.

“Imamo spremna rješenja za usvajanje Plana rasta. SNSD je blokirao usvajanja Programa reformi i ogromna sredstva koju su naznačena na BiH i RS. Prva tranša iznosila je 70 miliona KM, ukupno milijarda za BiH, dosta novca i za RS. Neodgovorna politika SNSD-a potcjenjuje ta sredstva.

Interes RS su stabilne institucije BiH, da tamo budemo zastupljeni. Da što prije dobijemo srpskog ministrau Vijeću ministara, da on funkcioniše, da prolaze projketi, da donose zakone o PDV-u. Krajnji zadatak nije da riješe pitanje institucija BiH nego da što prije promijenimo većinu u NS RS i institucijama vlasti”, rekao je Vuković.

