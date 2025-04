Utihnula priča o izbacivanju SNSD-a iz vlasti, opozicija iz RS dala rok

Sve je izglednije da od rekonstrukcije vkasti na državnom niovu u BiH neće biti ništa.

Protekle sedmice su se u Sarajevu sastali predstavnici opozicije iz RS-a i HDZ-a BIH.

Branislav Borenović (PDP) kaže da predstavnici opozicionih stranaka RS imaju korektne i otvorene razgovore sa HDZ-om i Trojkom.

“Želimo da razumijemo i šta su potrebe HDZ-a, i potrebe i stanovišta Trojke. Oni imaju određene izazove, to pitanje Izbornog zakona muči HDZ decenijama. Naravno da je to nešto o čemu se dogovara, da li će doći do kompromisa, vijećemo u narednih 10-ak ili 15 dana”, kaže Borenović.

On je potvrdio da su razgovarali sa HDZ-om, ali i s predstavnicima Trojke.

“Svakodnevno razgovaramo. Sve se ovo svodi na neki pokušaj iskrenog dogovora. Vidjećemo kako će se to završiti, uvijek smo optimisti, ali nećemo ni mi dugo čekati i mi moramo da znamo na čemu smo. Traje ovo već dva mjeseca. Rekli smo da je april mjesec, taj u kojem se neke stvari trebaju definisati. Sačekaćemo kraj aprila, a onda ćemo imati ili dogovor ili izgovor za nedogovor”.

Podsjetimo, krajem prošle sedmice održan je sastanak HDZ-a i Trojke u Mostaru, a početkom prošle sedmice trebali su se sastati svi. Ipak, sastanak je pomjeren. Prvo je trebao biti održan 10., pa 14. aprila,pišu Vijesti

Facebook komentari