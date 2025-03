Strahuje od hapšenja: Dodika čuvaju teško naoružani specijalci

Dolazak Milorada Dodika, predsjednika RS, bjegunca od pravosuđa, u Zvornik jučer je pokazao da ga čuvaju i pripadnici najelitnije i najopremljenije jedinice MUP-a RS – Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ).

Dok je u Zvornik stigao helikopterom, njegov boravak u ovom gradu na granici sa Srbijom, “obezbjeđivali” su policajci naoružani do zuba.

Stručnjaci za sigurnost smatraju da bi oružani sukob u slučaju pokušaja hapšenja bio neizbježan, što je veliki rizik od akcije hapšenja u trenutku dok ga štiti veliki broj pripadnika Žandarmerije i SAJ-a.

Ne može vječno

– Milorad Dodik je sebe doveo u situaciju da ga prilikom kretanja u RS obezbjeđuju ljudi taktičari s dugim cijevima. To je ono do čega je doveo svojom politikom. To ne može trajati vječno. Činjenica da ga obezbjeđuju na taj način potvrđuje tezu koju sam više puta iznio u javnom prostoru da hapšenje tih ljudi, odnosno njihovo privođenje Sudu uopće nije upitno i ono se mora desiti, ali ono mora biti pažljivo planirano i mora biti izabran pravi trenutak – kaže bivši policijski istražitelj Dragan Mioković.

Ovakve parade smatra provokacijom od Dodika, jer bi mu odgovarao incident, u kojem bi došlo do upotrebe vatrenog oružja i mogućih nesagledivih posljedica.

– On i na ovaj način demonstrira silu i praktično provocira državu da interveniše na način koji samo njemu odgovara, a to bi bilo da, dok ga obezbjeđuje desetak ljudi s dugim cijevima, neko krene na njih. Ljudi koji rade na izvršenju naredbe Suda BiH neće nasjesti na te jeftine trikove – kaže Mioković.

Pravni legalitet

Nekadašnji pripadnik SDB-a Edin Garaplija kaže da SAJ MUP-a RS ima tačno definirane nadležnosti, a jedna od njih je i čuvanje određenih lica i objekata. Prema naređenju ministra, SAJ može biti aktiviran ako postoje sumnje da je to lice ugroženo.

Garaplija: Oni bi se morali potčiniti državnim institucijama. Avaz

– Uvažavajući činjenicu da je raspisana centralna potjernica, postoji kriza da može doći do hapšenja, gdje bi specijalci imali neku unutrašnju naredbu da se suprotstave takvom obliku privođenja.

Pitanje je pravnog legaliteta gledajući sa strane države koja je izdala potjernicu. Oni bi se tu morali potčiniti državnim institucijama, ne upotrebljavajući oružje i na osnovu potjernice biti u mirnom statusu, ne suprotstavljajući se policijskim organima koji bi eventualno mogli privesti Dodika – ističe Garaplija.

Suprotstavili bi se takvoj aktivnosti

– S druge strane, iz pozicije RS, oni su na zadatku štićenja visokopozicionirane osobe i vjerovatno pod tim okolnostima bi se suprotstavili takvoj aktivnosti. Do sada su državne institucije pokazale strpljenje, pragmatičnost i profesionalnost u svom radu i siguran sam da neće doći do pokušaja nasilnog privođenja Milorada Dodika, nego će se ova kriza rješavati na neki dogovorni način, a to je da političari uvijek nađu vezu kako da se dogovore. Dodik je sam izazvao krizu i pokušava da izađe iz krize. On šalje pomirbene signale, sada te signale trebaju političari i institucije prepoznati i pronaći rješenje da on izađe pred institucije – dodaje Edin Garaplija.

Traži se najpogodnije vrijeme i mjesto za lišavanje slobode bjegunaca

Direktor Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović kaže da angažman SAJ-a pokazuje da je Dodik “izvukao sve što ima”, jer ne priliči da se ona koristi za zaštitu političkih ličnosti, već je namijenjena za borbu protiv terorizma, talačke situacije i krivična djela koja prevazilaze mogućnosti redovne policije.

– To jeste demonstracija moći, ali u pitanju je i zloupotreba ovlasti službenih lica, jer i oni su, kao i sve ostale policijske agencije u BiH, dužni da provode mjere koje je propisao Sud, odnosno Tužilaštvo BiH i da se povinuju centralnoj potjernici. Samim tim su dužni da se ne povinuju naredbama svojih nadređenih, ako je u pitanju kršenje zakona, jer i oni mogu doći na udar zakona – kaže Hadžović.

On očekuje da se rješavanju problema priđe “hladne glave”, jer na osiguranju bjegunaca angažiran je MUP RS.

– Ipak se radi o dvostruko ili trostruko manjim snagama od onih u BiH. Tu je igra i brojeva. U slučaju narušavanja reda u većem obimu mogu se koristiti i Oružane snage BIH. Snaga je apsolutno na strani države i toga je svjestan i Dodik,piše Avaz

Nesporno je da sve agencije u BiH prikupljaju podatke i traži se najpogodnije vrijeme i mjesto za lišavanje slobode bjegunaca. Ne sumnjam da se takve aktivnosti provode u saradnji s EUFOR-om koji ima obavezu pomoći u osiguravanju vladavine prava. Prema mom mišljenju, još ima prostora da se dijalogom pokuša smiriti situacija, da se Dodik ili predstavnici njegove stranke dovedu na neki forum na kojem bi se tražilo rješenje za izlazak iz ove krize – ističe Hadžović.

Facebook komentari