Konaković: Dodik je od danas bjegunac, siguran sam u hapšenje ili bijeg

Nije lako biti SNSD-ovac danas u BIH, zapetljani su u svoje laži. Predsjednik SNSD-a je nekoliko puta negirao EU put BIH. Danas je za njim objavljena centralna potjernica, on, Stevandić i Višković su trenutno bjegunci. Dajemo snažnu podršku organima pravosuđa koji treba hladne glave, da nastave ovaj proces, koji će siguran sam rezultirati hapšenjem sve trojice ili bijegom, onako kako „veliki“ tiranini završavju“, rekao je Konaković,pišu Vijesti

On je dodao da će Dodik za svoj secesionizam platiti veliku cijenu.

„Institucije kojima Dodik zabranjuje rad rade, i niti jedan čovjek iz ovih institucija nije prešao u institucije RS. Sigurno ima opstrukcija, to je činjenica. Ali je činjenica da sve kancelarije institucija BiH koje se nalaze u RS danas rade. Naravno da situacija nije ugodna, ali institucije kontrolišu ovaj proces, bez obzira što bismo mi htjeli da se to dešava brže, on nosi određene rizike, zato cijenim povlačenje racionalnih poteza“, rekao je Konaković.

On je rekao da Dodik zna da nikada neće imati Graničnu policiju RS.

„Sebi samo dodaje nove godine zatvora. I današnji proces o graničnoj službi ne znači ništa. U istoriji hvatanja krupnih kriminalaca sličnih primjera ima dosta“, rekao je Konaković.

On je naveo da će Trojka podržati Nebojšu Vukanovića za ministra sigurnosti BIH, ako ga predloži opozicija iz RS.

