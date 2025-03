Kojović: Nemamo šta da razgovaramo sa Dodikom, HDZ će u naredna 24 sata morati donijeti teške odluke

Mislim da ovo što smo vidjeli to je to – otišao je do kraj. Donio je zakone koji ruše teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Mislim da će stvari za Dodika biti gore, kazao je za N1 zastupnik Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Predrag Kojović koji je poručio kako će Dodikov najpouzdaniji partner u vlasti, HDZ BiH, “u 24 sata morati donijeti teške odluke”.

Danas se sastali Čović i Dodik. Vaš komentar?

– Imali smo sa Čovićem sastanak ranije, razgovarali smo o raznim temama. Sastanak Dodika i Čovića je bio najavljen ranije. Mi smo odbili taj sastanak, nema šta da razgovaramo sa Dodikom. Pokušavali smo, ali njegovo ponašanje je dovelo do toga da mi više nismo partneri. Njegov posljednji partner je HDZ koji će u 24 sata morati donijeti teške odluke.

Očigledno Čović ne odustaje od svog dugogodišnjeg partnera. Je li rekonstrukcija vlasti u koju je “Trojka” ušla u ćorsokaku?

Nije. Mi još uvijek imamo mnogo mogućnosti i plan sa kojim je HDZ dobro upoznat.

Ali se HDZ ne slaže s tim planom?

Ja bih sačekao sutra…

Da li imate neke najave?

Mislim da bi sutrašnje glasanje za evropske zakone (u Vijeću ministara BiH) mogao biti konačni znak Čović ako želi, kao što je to govorio mnogo puta, BiH u EU. Želja za EU i partnerstvo sa Dodikom više ne mogu zajedno.

Siniša Vukelić iz “Capitala” kaže da Dodik neće ići do kraja. Sutra će se sastati Vijeće ministara BiH. Je li to razlog da se posumnja u Dodikove namjere da ide do kraja sa zakonima koje je usvojila NSRS?

Mnogi kažu da će “Trojka” proći najgore zbog Dodika? Kajete li se zbog partnerstva s njim?

Mislim da je “Trojka” napravila fantastičan posao, od čovjeka kao Dodik dobili smo devet zakona. Od onog momenta kada je CIK odlučio da mu oduzme četvrtog delegata, tad je postala moguća nova kombinacija. Mi smo krenuli razgovarati sa opozicijom u RS-u,piše Avaz

Ljudima u državnim institucijama koji dolaze iz RS-a nije ni malo lagano od kada je Dodik najavio da bi mogli krivično odgovarati ako ne budu slijedili odluke entitetske vlasti?

Moje shvatanje je da odluke o napuštanju državnih institucija ne odnosi se samo na Srbe, nego na sve građane koji žive u RS-u. Danas sam bio na poslu i ljudi pitaju sa zabrinutošću šta da rade. Ja im kažem da rade svoj posao, da se fokusiraju na to.

Ko bi trebao hapsiti Dodika?

Dejtonski sporazum precizno propisuje ko je zadužen sa očuvanje mira u BiH – to je NATO, a onda je mandat preuzeo EUFOR. Ukoliko snage EUFOR-a ne budu imale kapacitete da se nose sa nekim problemom NATO je 45 minuta odavde, u Avijanu.

