Dodik predložio Čoviću tzv. Herceg-Bosnu: SIPA-u ćemo protjerati

Potpisaću zakone i oni će važiti. To znači da u 7.00 časova ujutro kada stupe zakoni na snagu neće moći da djeluje nijedna prostorija Sipe na prostoru Republike Srpske. Nijedna ispostava Suda i Tužilaštva BiH neće moći da djeluje, kao ni njihovi službenici, niti će se primjenjivati njihove odluke. Ako neko misli da može, neka proba. Mi sebe doživljavamo kao državu, državotvorni element u BiH s ingerencijama koje su nam oduzete”, rekao je Dodik,pišu Vijesti

Ponovio je svoje tvrdnje da BiH nema pravo na fiskalni sistem, vojsku, SIPA-u, Tužilaštvo.

“To što je neko glasao na prijedlog visokog predstavnika, to je neustavno. Mi smo to puštali i mislili su da smo naivni”, rekao je Dodik i dodao da će će “nogirati” visokog predstavnika iz RS.

“Vidjet ćete kako ćemo privesti i fino nogirati iz RS, ali baš fino. To je tip koji je napravio zlo i naveo Bošnjake da vjeruju u nadmoć međunarodne zajednice. Bio je to Marfi, koji je sada duh, ali mi ne vjerujemo u duhove. Duhovi ne prolaze, kada god se pojavio duh nastao je problem. Svijet se promijenio i čekali smo tu promjenu. Mislim da je Hrvatima dobro da povuku iz naftalina one planove Herceg-Bosne”, rekao je Dodik.

