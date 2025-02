Dodik: Idem do kraja, radije ću sahraniti BiH

On se obratio i članovima SNSD-a.

Idem do kraja, svjestan da ukoliko se sruši autoritet politički I državni Milorada Dodika, da je to uslov za sahranu Republike Srpske, radije ću učestvovati u sahrani Bosne i Hercegovine. I zato ću u svim svojim kapacitetima ostati do kraja, vas molim da ostanete sa mnom, rekao je Dodik.

Najavio je plebiscitarnu borbu za opstanak Ustava BiH.

– Moglo bi se desiti da se reafirmiše Vojska Republike Srpske, da se odbaci reforma Oružanih snaga i zabrani rad Suda i Tužilaštva BiH na teritoriji RS-a – sve s ciljem vraćanja BiH na izvorni Dejton. Mi smo se suprotstavljali i visokim predstavnicima i ambasadama, prije svega dosadašnjem sastavu ambasade SAD. Pogotovo pojedinima iz EU koji su rušili vladavinu prava. SNSD konstatuje da EU i Evropska komisija nije dala doprinos jačanju vladavine prava i povjerenja u BiH – rekao je Dodik.

– Ni oslobađajuća presuda nije zadovoljavajuća, jer i ona znači da ostaju akti i da je moguće da se odlukama mijenjaju zakoni. Sve se mora vratiti u okvire Ustava – rekao je Dodik,pišu Vijesti

Kaže da će se nastaviti baviti politikom, čak i ako mu zabrane rad.

Dodik je istakao da će na NSRS tražiti da se svi zaključci NSRS usvojeni od 2010. godine pretvore u zakone.

– I da Vlada Srpske napravi operativni plan da ti zakoni budu u skladu sa Ustavom – istakao je Dodik.

