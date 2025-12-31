Izraelski Mossad poručuje iranskim protestantima: “Uz vas smo”

„Izađite zajedno na ulice. Vrijeme je došlo. Uz vas smo“, napisao je Mossad u objavi na svom X računu na perzijskom jeziku, izvijestio je u srijedu izraelski vojni radio.

„Ne samo iz daljine ili riječima. Uz vas smo i na terenu.“

Prosvjedi koji su započeli u nedjelju s teheranskim trgovcima koji su se okupili protiv pogoršanja iranskog gospodarstva proširili su se na druge gradove, privlačeći i studente.

Iranski rial pao je u odnosu na američki dolar i ostale svjetske valute, što je prisililo rast uvoznih cijena i nanijelo štetu maloprodajnim trgovcima.

Apel je također uslijedio nakon razgovora ovog tjedna između izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i američkog predsjednika Donalda Trumpa, nakon kojih je Trump upozorio Iran na nove napade ako obnovi svoje nuklearne ili balističke raketne programe.

