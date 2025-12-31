CIK donio odluku,8. februara ponovljeni izbori na 136 mjesta u RS !

Na sjednici se razmatrao prijedlog Odluke o raspisivanju i održavanju ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

CIK je odlučio da se ponovni prijevremeni izbori za predsjednika RS održe u nedjelju 8. februar 2026. godine.

Podsjetimo, Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine jučer je odbilo kao neosnovane žalbe političkih subjekata Srpska demokratska stranka (SDS) i Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) na odluku CIK-a o poništavanju izbora na ovim biračkim mjestima.

Branko Blanuša, kandidat Srpske demokratske stranke (SDS) za predsjednika RS, prema podacima bez rezultata sa poništenih 136 biračkih mjesta vodi sa 6.000 glasova prednosti u odnosu na kandidata SNSD-a Sinišu Karana,pišu Vijesti

