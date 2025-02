Helez: Živjeti u prelijepoj BiH, a sanjati o Srbiji, je jadan život

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović nastavlja niz koji su započeli Aleksandar Vučić, Milorad Dodik i Aleksandar Vulin te me na najprimitivniji način napada, lažno optužuje i uličarskim rječnikom vrijeđa, poručio je ministar odbrane BiH Zukan Helez.Nije ovo prvi put da to radi. Do sada nisam regovao. Vjerujem da to radi da preusmjeri pažnju sa stvarnih problema u kojima se nalaze režimi Aleksandra Vučića i Milorada Dodika, ali i da dobije pažnju medija, koju očigledno ne može dobiti svojim radom.

Lakše je Cvijanovićki primitivno vrijeđati, napadati i lažno optuživati, nego odgovoriti na pitanja građana manjeg bosanskohercegovačkog entiteta o lošem ekonomskom stanju, niskim platama i penzijama, stalnom kašnjenju u isplatama istih, sankcijama pod kojima se nalaze skoro kompletno rukovodstvo RS, izbacivanju SNSD-a iz državne vlasti, protestima koji se polako iz Srbije prelijevaju u RS i drugim problemima u kojima se nalaze građani RS uzrokovanim promašenom, ultranacionalističkom politikom.

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Cvijanović me lažno optužuje da sam islamista i da želim rat. Proveo sam čitav rat braneći Bosnu i Hercegovinu, njen suverenitet, cjelovitost i multietnički karakter. Samo budala želi rat. Ko želi rat, da Bog da mu u kući bio.

Ja sam socijaldemokrata. Živim po načelima odgoj kojeg su mi pružili moji roditelji, moje politička ideologija koja mi nalaže da prihvatam sve ljude. Ja nikada nisam imao problem sa ljudima druge nacionalne i vjerske pripadnost, ja imam problem sa separatistima.

Moja domovina, Bosna i Hercegovina je preživjela agresiju, a moj narod etničko čišćenje i genocid. Kao Ministar odbrane imam najveću odgovornost da osiguram da se takvo nešto nikad ne ponovi.

Namjenska industrija u Bosni i Hercegovini je značajno sredstvo odvraćanja od separatističkih težnji režima Milorada Dodika, kojem pripada i članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović. Ona je svojevrsni osigurač suvereniteta, cjelovitosti i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine,pišu Vijesti

Trenutno namjenska industrija u Bosni i Hercegovini bilježi ekspanziju, povećan izvoz i značajno punjenja budžeta preko PDV. Od tog novca se financiraju plate, penzije, infrastrukturni projekti, općenito razvoj čitave Bosne i Hercegovine. Čitava namjenska industrija u našoj zemlji je bosanskohercegovačka, pripada svim građanima u našoj zemlji i ne predstavlja prijetnju nikome.

Na kraju poručujem članici Predsjedništva Bosne i Hercegovine Cvijanović da živjeti u ovako prelijepoj zemlji Bosni i Hercegovini, a sanjati o Srbiji, je jadan život.”

