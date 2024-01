SINER! Čovjek koji je odbio da “proda meč” kako bi doživio poraz od kog je postao POBJEDNIK

Italijanski teniser Janik Siner osvojio je titulu na Australijan Openu, pošto je u pet setova u finalu savladao Rusa Danila Medvedeva. Ovo je prvi grend slem u karijeri mladog asa, koji svojom igrom, stavom i požrtvovanjem preti da u godinama pred nama pokori beli sport!Prošle godine u Melburnu je slavio Novak Đoković, pretprošle u odsustvu najvećeg svih vremena slavio je Rafael Nadal, i ma koliko titula Španca bila vredna, Siner slobodno može reći da je njegova još “slađa”, pošto je on na putu ka njoj srušio Srbina!

Iako je Italijan rastužio srpski narod jer je izbacio Đokovića, ovom momku treba čestitati i pružiti maksimalnu podršku, jer je uvek igrao fer, sportski i više puta nas je uverio da se radi o sportisti pravih vrednosti.

Dobro se dobrim vraća!

U grupnoj fazi Završnog mastersa u Torinu prošle godine, Siner je savladao Novaka Đokovića, a onda je igrao sa Holgerom Runeom. Mogao je da kalkuliše, pošto je već obezebedio plasman u polufinale, a porazom od Danca bi olakšao sebi put, i time eliminisao Srbina.

Italijan to nije uradio, časno je pobedio i čekirao vizu i za Đokovića. Kasnije, u finalu Novak ga je nadigrao i “ukrao” trofej.Svi su tada pomislili da će Siner pustiti Runea, čak su ga mnogi “hejteri Đokovića” i vređali, ali on to nije uradio, znajući da mu ponovo preti Novak. Time je pokazao da je pravi profesionalac i da ne kalkuliše, te da se dobro dobrim vraća,piše Srbijadanas

Nedugo zatim, Siner je pobedio Đokovića u Dejvis Kup finalu, te potom i osvojio Salataru sa Italijom, a sada…Sada je još jednom srušio Srbina, na terenu gde je naš as pružao svoje najbolje partije u karijeri, te je Janik preko njega došao do trofeja.

Potpuno zasluženo, uz besprekornu igru i čvrst karakter!

Šta nam sve ovo govori? Budite pošteni, vratiće se…Možda ne u tom momentu, ali hoće, verujte!

