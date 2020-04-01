ĐOKOVIĆ IZNENADIO PLANOVIMA ZA ŽIVOT POSLIJE TENISA: Otkrio čime se sve želi baviti

Novak Đoković govorio je o svojim planovima nakon jednog od nastupa na Mastersu u Šangaju, otkrivši da je spisak njegovih interesovanja veoma dug.

Jedna od želja mu je da ozbiljnije nauči svirati saksofon, instrument koji je i ranije pokušavao savladati.

Od saksofona do pozorišta

“Ima mnogo stvari. Zainteresovan sam za mnogo toga. I dalje želim naučiti svirati saksofon. Da zaista naučim. Prije nekoliko godina svirao sam pristojno jedno vrijeme, ali sam onda postao loš jer nisam dovoljno i redovno vježbao”, rekao je Đoković.

Dodao je da bi volio naučiti pjevati i svirati još nekoliko instrumenata, ali njegove ambicije ne završavaju na muzici.

“Volio bih naučiti i glumiti u pozorištu, obožavam pozorište. Pozorište prije svega, ali volim i filmove. Ipak, više volim interakciju uživo. Volim komediju i pokušavam pokupiti neke trikove od prijatelja koji su glumci”, kazao je Đoković.

Srpskog tenisera javnost je i ranije mogla vidjeti u pozorištu, dok njegove mečeve često prate poznate ličnosti iz svijeta glume.

Planira širenje poslovnog imperija

Đoković je otkrio da ga zanima i likovna umjetnost te da bi želio naučiti slikati i crtati.

“Volio bih naučiti slikati i crtati i praviti stvari. Također sam veoma strastven kada su u pitanju stvari povezane sa zdravljem i oporavkom, zanimaju me sportska nauka, biotehnologija…”, rekao je.

Dio njegovih poslovnih ulaganja već je povezan upravo s tim oblastima, a Đoković je najavio da želi dodatno razvijati vlastiti brend.

“To je veliki spisak stvari koje me zanimaju. Neke od mojih investicija odnose se upravo na ta polja i pokušavam kroz različita partnerstva razvijati brendove. Moj tim i ja pokušavamo sve spojiti kako bismo napravili grupu jakih brendova. Volio bih svoj brend proširiti izvan tenisa, izvan filantropije, u svijet biznisa, wellnessa i više od toga”, zaključio je Đoković.

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