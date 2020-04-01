BIJELE MRLJE NA ZUBIMA: Šta ih uzrokuje i kako ih se riješiti

Pojava bijelih mrlja na zubima najčešće je povezana s blagim gubitkom minerala iz gleđi, ali i drugim stomatološkim stanjima. Među navedenim uzrocima su hipoplazija gleđi, konzumacija kisele hrane i pića te neredovno pranje i čišćenje zuba koncem.

Promjena boje gleđi ne znači nužno da su zubi nezdravi, ali može biti rani pokazatelj problema ili oštećenja. Bijele mrlje mogu se pojaviti na jednom ili više zuba, a važno ih je uočiti na vrijeme jer bi, ako se zanemare, mogle dovesti do razvoja karijesa.

Kao moguće terapije navode se fluoridni tretmani za jačanje i remineralizaciju gleđi, mikroabrazija za uklanjanje tankog površinskog sloja, izbjeljivanje zuba zbog ujednačavanja nijanse te infiltracija smolom za zatvaranje demineraliziranih mjesta. U težim slučajevima moguće je i stavljanje vinira.

Ne postoji jedno standardizirano rješenje za sve pacijente pa stomatolog prije terapije procjenjuje da li je riječ o površinskoj diskoloraciji ili dubljem problemu u gleđi.

Kao prevencija preporučuju se pranje zuba pastom s fluorom dva puta dnevno, ograničavanje kisele i slatke hrane i pića te redovni odlasci stomatologu prenosi Slobodna-bosna.

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