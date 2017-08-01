Šta sve vitamin C radi za srce kada ga pijemo svaki dan

Ovaj molekul aktivno učestvuje u ključnim biološkim procesima u organizmu, pružajući osnovnu podršku stabilnom radu i svakodnevnom funkcionisanju cijelog krvotoka.

Redovno uzimanje

Redovno uzimanje vitamina C može da poboljša zdravlje srca – od podrške krvnim sudovima do smanjenja faktora rizika za srčana oboljenja.

Održava zdravlje krvnih sudova

Vitamin C pomaže u održavanju zdravih krvnih sudova tako što povećava proizvodnju i aktivnost azot-oksida, molekula koji pomaže krvnim sudovima da se opuste i prošire, što pomaže krvi da pravilno teče kroz vene.

Kada krv lakše teče kroz vene, srcu je lakše da pumpa krv kroz tijelo.

Ovaj vitamin važan je i za proizvodnju kolagena, koji pomaže zidovima krvnih sudova da ostanu jaki i zdravi.

Smanjuje rizik od visokog krvnog pritiska

Vitamin C može da pomogne u održavanju zdravog krvnog pritiska, što može da smanji rizik od visokog krvnog pritiska (hipertenzije) i bolesti srca.

U pregledu 20 kliničkih ispitivanja, koje je objavljeno u maju 2023. godine u časopisu International Journal of Food Sciences and Nutrition, dodaci vitamina C smanjili su sistolni krvni pritisak, gornji broj na očitavanju krvnog pritiska, prenosi Blic.

Koristi vitamina C na krvni pritisak bile su veće kod ljudi sa hipertenzijom ili dijabetesom.

Međutim, ove grupe ne bi trebalo da posmatraju vitamin C kao zamjenu za propisane lijekove za krvni pritisak.

Umjesto toga, ovaj dodatak ishrani može da pruži dodatne koristi za zdravlje srca kada se kombinuje sa lijekovima, uravnoteženom ishranom, redovnom fizičkom aktivnošću i drugim zdravim životnim navikama.

Smanjuje upalu

Vitamin C može da podrži zdravlje srca i tako što pomaže u smanjenju zapaljenja u tijelu.

Dok kratkotrajno zapaljenje pomaže tijelu da se izliječi, hronična upala može da ošteti krvne sudove i doprinese nakupljanju plaka u arterijama. Osim toga, hronična upala može da poveća rizik od srčanog udara i bolesti srca.

Stručnjaci sugerišu da vitamin C može da smanji nivo određenih zapaljenskih proteina povezanih sa većim rizikom od bolesti srca.

Štiti od oksidativnog stresa

Vitamin C je antioksidans koji pomaže u zaštiti tijela od oksidativnog stresa. Oksidativni stres se javlja kada nestabilni molekuli – slobodni radikali oštete ćelije i tkiva, uključujući ona u srcu i krvnim sudovima. Ovo oštećenje može vremenom da doprinese razvoju bolesti srca.

Istraživanja sugerišu da vitamin C može da smanji rizik od oksidativnog stresa dok istovremeno podstiče antioksidativnu odbranu tela. Pomaže i u regeneraciji vitamina E, još jednog antioksidansa koji pomaže u smanjenju zapaljenja u tijelu.

Zajedno, ovi efekti mogu da pomognu u smanjenju oštećenja krvnih sudova i da podrže dugoročno zdravlje srca. Ovo može da bude posebno korisno za ljude sa hronično višim nivoima zapaljenja ili ekološkim stresorima.

Poboljšava razgradnju krvnih ugrušaka

Suplementacija vitaminom C može da pomogne tijelu da efikasnije razgradi krvne ugruške kroz fibrinolizu. Fibrinoliza je proces koji pomaže u razgradnji ugrušaka nakon što se formiraju, i smanjuje rizik da će oni blokirati protok krvi do srca ili drugih organa.

Istraživanje je otkrilo da vitamin C povećava razgradnju krvnih ugrušaka kod ljudi sa bolešću koronarnih arterija, dijabetesom tipa 2 i istorijom srčanog udara.

Za ostvarivanje svih koristi vitamina C na zdravlje kardiovaskularnog sistema preporučuju se:

• Ishrana bogata vitaminom C: unos se prvenstveno obezbeđuje putem svežih namirnica, kao što su agrumi, bobičasto voće, babure i brokoli.

• Konsultacija sa lekarom: prije početka primjene dodataka ishrani na bazi vitamina C neophodno je savjetovanje sa stručnim licem, naročito osobama koje već imaju neko oboljenje srca, dijabetes ili visok krvni pritisak.

• Redovno uzimanje terapije: upotreba suplemenata ne zamijenjuje propisane lekove za dijabetes, hipertenziju ili druga kardiovaskularna stanja, te se terapija mora primenjivati isključivo prema uputstvu lekara.

• Sveobuhvatne zdrave navike: pored unosa vitamina C, očuvanje zdravlja srca zahteva i primjenu drugih korisnih životnih navika, poput redovne fizičke aktivnosti i uravnotežene ishrane, piše Health.

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